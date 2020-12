Shy’m enceinte, “sexy” elle enflamme la Toile dans son haut transparent, on adore

Shy’m est enceinte de son premier enfant. Un garçon qui grandit parfaitement bien et qui fait déjà le bonheur de sa maman qui a hâte qu’il pointe le bout de son nez. Mais Shy’m n’est pas de celles qui se reposent en attendant l’heureux événement. Au contraire, elle a eu l’envie de préparer un nouvel album en attendant son enfant. Des sensations uniques procurer par sa grossesse sont transmises à travers son travail. Et sur Instagram aussi, Shy’m reste très active. LDPeople partage avec vous cet article dans lequel vous trouverez une image sulfureuse de la chanteuse. En effet, pas question de ne pas s’apprêter malgré son baby bump.

Shy’m fait des ravages sur Instagram, les internautes sont conquis

Shy’m est aux anges et ne le cache pas. Certes, la fatigue se fait parfois lourde sur ses épaules de chanteuse et de future maman. Mais elle préfère se concentrer sur tout le bonheur que cela lui procure. Aussi, elle vient tout juste de terminer son nouvel album. Le 4 décembre dernier c’est avec un enthousiasme non dissimulé qu’elle célébrait la nouvelle avec son équipe. Et évidemment, elle ne manquait pas de partager tout ceci en vidéo sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Lorsque les fans de Shy’m ne découvrent pas de nouvelles publications en rapport avec son album, elle partage des photos d’elle qu’elle poste toujours avec un trait d’humour bien à elle. Et comme elle s’arrondit de jour en jour, c’est effectivement son futur bébé qui est à l’honneur. Néanmoins, l’une de ses publications a davantage attiré l’attention des internautes. Et c’est cette dernière que nous tenions donc à vous partager dans cet article LDPeople.

Une photo qui vaut des salves de compliments à la chanteuse

Shy’m se faisait tirer le portrait en pleine pose déjeuné. L’occasion pour elle de blaguer sur le fait qu’elle ait réussi à finir son plat copieux. Mais ses abonnés et les amateurs d’Instagram ont surtout remarqué l’incroyable tenue de la chanteuse. Une haut transparent qui laisse apparaître ses formes féminines dans un soutien-gorge noir. Les commentaires de ses fans sont explicites à ce sujet, Shy’m prend des rondeurs là où il faut. Elle est éblouissante et son bonheur crève l’objectif de l’appareil photo. Humble et modeste, Shy’m a tout de même conscience de ses atouts. Alors, elle les attribue à la joie de porter la vie. D’autres remarquent aussi que ses cheveux sont sublimes. Une effet, il est assez rare de voir la star autrement qu’avec les cheveux lisses sur ses publications. Tandis que dans cette image, elle libère sa crinière bouclée.

Personne ne pourrait dire le contraire, Shy’m est rayonnante. Si elle était déjà sublime avant, il faut bien admettre que la grossesse lui va bien. Ses abonnés se délectent de ses nombreuses publications ponctuées d’humour et d’autodérision. Et avouons-le, chez LDPeople aussi nous sommes fans de la chanteuse. Son caractère, son talent, son physique, rien n’est à revoir !