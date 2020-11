Shy’m enceinte, elle montre son immense ventre et ses kilos de bonheur en plus!

Shy’m flotte sur un petit nuage depuis qu’elle se sait enceinte. Mais sa joie est décuplée depuis qu’elle a annoncé la nouvelle à ses fans. En effet, la chanteuse a attendu, conservant son précieux secret seulement pour elle et pour ses proches, avant de la partager au monde. Aussi, bien que l’on sache qu’il s’agit d’un garçon, l’on sait très peu de choses sur la grossesse de Shy’m. Elle ne souhaite pas révéler la date prévue de son accouchement ou encore l’identité de son compagnon et père de son enfant. Mais il y a effectivement quelques informations qu’elle est heureuse de communiquer à ses fans.

Shy’m s’arrondit de jours en jours

Shy’m ne sait que trop à quel point la vie privée est précieuse. Lorsque l’on est une célébrité comme elle, il est difficile de ne pas voir son intimité dans la presse. Parfois, ce sont également des rumeurs montées en épingles qui font les Unes. Alors, pour préserver au maximum sa vie sentimentale et familiale, elle choisit de quoi elle souhaite parler. L’identité du père de son enfant restera donc un secret. Et elle n’a pas encore précisé si elle allait montrer son bébé sur les réseaux sociaux ou devant les caméras. C’est un choix qui lui appartient et d’autres stars ont auparavant déjà décidé de garder le visage de leurs progénitures secrètes. C’est notamment le cas de Matt Pokora avec son fils Isaiah.

Shy’m apprécie pourtant partager quelques informations avec ses fans. En effet, elle se sent libérée d’un poids depuis qu’elle a enfin annoncé être enceinte sur les réseaux sociaux. Et quelle belle manière que de l’annoncer que de partager des extraits du clip de son nouveau titre Boy. En son et en image, Shy’m ne laissait plus de place aux doutes. Depuis, sur son compte Instagram, les photos se multiplient pour présenter à ses abonnés l’avancement de sa grossesse.

La grossesse fait rayonner la chanteuse, pour le plus grand bonheur de ses fans

Son baby bump prend de la place et ce ne sont pas ses fans qui vont s’en plaindre. Aussi, elle a dévoilé avoir pris 10 kilos depuis le début de sa grossesse. Cela fait donc réfléchir les plus curieux à la date présumé de son terme. Car il est coutumier de penser qu’il faut prendre un peu moins d’un kilo par mois de grossesse. Alors, Shy’m serait-elle réellement proche du jour de son accouchement ?

C’est une question qui restera en suspens pour les fans de la chanteuse. Seule Shy’m et son compagnon de vie, peut-être aussi leurs familles, connaissent ce genre d’information très privée. Il faudra donc faire preuve de patience pour ceux qui ne font pas partie de son cercle intime. Pas de doutes, elle ne cachera pas l’événement de son accouchement à ses fans maintenant qu’ils suivent avec joie la grossesse de la star. Certains ne perdront d’ailleurs pas de temps pour engager des pronostics dans les commentaires des publications de Shy’m.