Shy’m enceinte et Rayanne Bensetti, totalement bouleversés, ils fondent en larmes dans la Chanson secrète

Ce vendredi 15 janvier 2021, La Chanson secrète a fait son grand retour à l’écran. Parmi les stars présentes sur le plateau, Shy’m et Rayane Bensetti ont semblé totalement sous le choc après la découverte de leur surprise préparée par TF1. La chanteuse et l’acteur ont d’ailleurs eu beaucoup de mal à cacher leurs larmes. LD People revient sur ce moment rempli d’émotions.



Shy’m et Rayane Bensetti : touchés par ce véritable cadeau



Un programme très attendu sur TF1



Ce vendredi à 21 h 05, Nikos Aliagas a donc repris les rênes de son programme devenu très populaire. Pour l’occasion, le présentateur avait invité sept célébrités. Parmi celles-ci, il y avait Shy’m, Rayane Bensetti, mais également Hélène Ségara, David Douillet, Pierre Perret, Gérard Darmon et le toujours très fringant Hugues Aufray. Face aux caméras, ils allaient tous découvrir la chanson secrète préparée à leur attention. En effet, des interprètes reprennent un titre très cher au cœur des invités. Et comme à chaque fois, cela crée des moments d’une grande intensité.



Très émue par cette attention, Shy’m n’a pas pu en effet s’empêcher de pleurer. Mais le comédien Rayane Bensetti a été incapable lui aussi de ne pas se sentir ému. La chanteuse qui a annoncé sa grossesse il y a quelques semaines a, en effet, été submergée par la force du moment. Mais les autres invités ont aussi connu le même sentiment. LD People revient sur cette soirée très réussie sur les écrans de TF1.

Des larmes et des rires



La Chanson secrète poursuit donc son aventure. Après Carla Bruni, Bilal Hassani, Patrick Sébastien, Gad Elmaleh ou encore Julien Doré, des nouvelles célébrités se sont prêtées au jeu. Et de toute évidence, TF1 a une fois de plus réussi son coup. D’ailleurs, les téléspectateurs semblent aussi totalement fans du programme. Les audiences sont donc au rendez-vous. La présence d’artistes tels que Shy’m ou encore Rayane Bensetti parait visiblement satisfaire le public. Et le moment le plus attendu du programme est bien évidemment la chanson secrète. Car c’est devenu l’occasion de séquences d’une rare intensité émotionnelle. Aussi, les titres choisis ont tous un rapport avec la vie des stars présentes sur le plateau. Elles leur rappellent ainsi des moments de leur vie, des rencontres ou encore des disparitions.



Telle une flèche plantée en plein cœur, les notes résonnent dans leurs têtes et font remonter en haut des souvenirs cachés. Parfois, les larmes ne peuvent s’empêcher de couler. Shy’m et Rayane Bensetti ont donc été submergés par ces sentiments. Le chanteur Pierre Perret avait lui choisi une toute autre manière pour exprimer ce qu’il ressentait. Dès lors, il s’est laissé aller à un énorme éclat de rire sur le plateau de TF1. Mais la soirée a connu un autre grand moment. Car Nikos Aliagas et la production de TF1 avaient décidé de mettre en avant le personnel soignant très sollicité ces derniers mois. Et finalement, 4,25 millions de téléspectateurs étaient présents pour assister à la soirée. Enregistrée en septembre dernier, La Chanson secrète a donc une fois de plus atteint son objectif : faire passer un joli moment aux spectateurs, mais aussi aux invités !