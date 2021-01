Shy’m enceinte, s’affiche sans aucuns vêtements, allongée dans son lit!

Shy’m a pris la pose face à un miroir afin d’immortaliser un des moments particuliers de sa journée. Ses fans ne se lassent pas de ses partages et il faut bien admettre que la chanteuse a un regard artistique. Aussi, lorsqu’elle prend une photo d’elle au détour d’une sieste, cela ne rend pas le même effet que pour le commun des mortels. Shy’m est magnifique ! LDPeople vous propose de découvrir cette image ahurissante de la future maman.

Shy’m se dévoile, toute en détente

Shy’m pourrait accoucher à tout moment à présent. C’est imminent ! Aussi, pour lutter contre l’inconfort de la situation, elle tente de se détendre en faisant des siestes. Une pratique tout à fait courante pour toutes les femmes qui arrivent au terme de leurs grossesses, qui sont donc fatiguées et impatientes. Mais, vous vous en doutez, Shy’m ne rend pas la même image que la plupart des femmes. Pour ses fans, la chanteuse est exceptionnellement belle. Et elle ne peut pas avoir l’air exténuée à leurs yeux. Shy’m rayonne dans toutes les circonstances. Et le fait qu’elle s’apprête à dormir ou qu’elle vienne de se réveiller ne change rien au phénomène.

Bien qu’il soit suspect que tous les fans de Shy’m encensent ainsi la chanteuse, la rédaction de votre magazine LDPeople est bien contrainte d’admettre que Shy’m est fabuleuse sur cette photo. La future maman est allongée sur le côté, sans aucun vêtements. Son ventre arrondi s’enfonce dans le matelas, on ne le voit pas. Une main soutient sa tête tandis que l’autre tient son téléphone droit devant elle. Et le détail amusant qui n’aura échappé à personne c’est le fait que la coque de son téléphone portable soir assortie aux motifs de ses draps. Tout est en imprimés léopard qui joue les tigresses au réveil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

La chanteuse réalise une photo d’elle dont ses fans raffolent

La future maman signale dans la légende de sa publication, qu’elle est souvent dans cette position depuis quelques jours. “Position pref de ces derniers jours.” Au bout de neuf mois de grossesse, pas étonnant que cela commence vraiment à devenir inconfortable. Se retrouver dans un lit douillet et sans vêtements doit alors vraiment être agréable pour elle. De plus, le fait qu’elle puisse se mettre ainsi sur le côté doit réellement la soulager du poids de son ventre.

Les commentaires de ses abonnés sont fidèles à ce que Shy’m et eux partagent depuis toutes ses années. Les messages mélangent donc compliments, blagues et attentions bienveillantes. Ainsi, certains la taquinent sur le fait qu’elle ne doive certainement pas apprécier les léopards. D’autres la charrient pour qu’elle profite jusqu’au bout de sa grossesse car c’est du sport qui l’attend par la suite. Mais en majorité, les abonnés de Shy’m n’ont de cesse de lui dire à quel point elle est sublime. Dans toutes les circonstances, la chanteuse illumine tout sur son passage. Décidément, LDPeople ne saurait contredire ses abonnés. La grossesse et la fatigue n’empêchent pas la chanteuse d’être terriblement belle, bien au contraire.