Shy’m endosse des tenues sulfureuses et fait frissonner les internautes

Shy’m est capable de tout porter et d’endosser à merveille n’importe quel style. De plus, la chanteuse n’a pas froid aux yeux. Lorsqu’il s’agit de savoir se mettre en valeur ou de porter peu de vêtements, elle ne recule pas. Au contraire, elle assume ses formes et partage des clichés qui vont faire réagir ses fans. Shy’m sait jouer de ses atouts et ses fans savent faire preuve de discernement. Pas question pour eux de la traîner comme un morceau de viande pour autant. En effet, Shy’m est une femme libre et elle le montre en partageant son image sur Instagram comme elle l’entend.

Shy’m sait se mettre en valeur sur Instagram

Shy’m ne donne pas dans le tabou. La chanteuse est très active sur les réseaux sociaux et elle aime changer de style. En effet, il est possible de lui trouver des looks tous différents, et surtout des coupes de cheveux très différentes les unes des autres. Des longues tresses brunes, au carré droit plongeant, en passant par des ondulations naturelles, elle adopte différents styles. Et les fans de Shy’m sont bien placés pour constater que tout lui va ! Il en va de même pour les tenues de la star de la chanson. Elle ose tout !

À la ville comme à la scène, elle arbore des looks parfois excentriques mais toujours très tendances. Il faut bien admettre que les tenues de scènes de Shy’m sont plus impressionnantes que ses tenues civiles. En revanche cela ne signifie pas qu’au quotidien elle lésine sur les moyens pour se sentir belle. Pour preuve, la dernière publication du compte Instagram de la chanteuse. En effet, elle propose à ses fans de découvrir une photo pour le moins suggestive. La jeune femme est allongée sur son lit et elle n’est vêtue que d’une culotte noire et d’un petit crop top orange. Elle s’étire de tout son long avec les mains au-dessus de sa tête. Le flou de la photo suggère qu’elle vient de se réveiller et qu’elle est encore dans la brume matinale.

La chanteuse ne craint pas les ragots

Les fans de Shy’m sont tous d’accords pour dire qu’elle est superbe. Mais certains la taquine quant au cliché. Le danseur Chris Marques est abonné à la chanteuse et il commente avec humour pour lui demander si elle ne va pas attraper froid. Shy’m lui répond alors directement qu’elel pourrait attraper un rhume des tchoins. Un terme qui désigne les femmes de peu de vertus. Comme quoi Shy’m sait parfaitement ce qu’elle risque de s’attirer comme critiques. Mais elle s’en moque car elle a suffisamment confiance en elle pour en rire. Les fans de la chanteuse savent qu’elle n’est pas pour autant une femme facile. Elle aime prendre la pose et mettre en valeur son corps sur le web, sans pour autant mettre de côté ses valeurs et ses principes. En effet une femme libre ne recherche pas les compliments, elle fait ses choix pour elle-même.

Toujours est-il que Shy’m a encore une fois donné des frissons aux internautes avec cette photo. Et elle ne va pas s’arrêter de le faire puisque ce n’est pas le but recherché. La chanteuse se sent belle et elle en profite pour l’afficher publiquement, tout simplement.