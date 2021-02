Shy’m entrain d’allaiter, ce cliché qui fait craquer l’ensemble de ses fans

Ce vendredi 5 février, Shy’m a partagé une photo d’elle sur son compte Instagram. Un moment plutôt intime avec son enfant. La rédaction de LD People va vous montrer ce que la chanteuse a partagé.

Shy’m maman pour la première fois

Si vous suivez régulièrement l’actualité de Shy’m, vous savez sûrement que la jeune femme avait annoncé sa grossesse en octobre dernier, à l’occasion du lancement de sa chanson Boy. Dans celle-ci, elle avait dévoilé son vendre rond dans le clip. Une annonce qui avait surpris les fans de la chanteuse. D’ailleurs, elle avait expliqué pourquoi elle ne voulait rien dire avant : « C’est un moment si important de ma vie intime, je n’avais pas envie qu’on me pose des questions, qu’on m’attende devant chez moi pour faire des photos. Là, au moins, j’ai pu vivre ma grossesse tranquillement, à deux, avec ma famille, mes amis ».

La chanteuse Shy’m a accouché de son premier enfant 👶🏾

Le petit garçon né le 22 janvier fait la fierté de sa maman aux origines martiniquaises, qui l’a présenté sur Instagram

📱💻 https://t.co/0EebXfpjqM pic.twitter.com/ffiZ2kisgO — La1ere.fr (@la1ere) January 27, 2021

C’est donc le 22 janvier dernier que l’artiste a donné naissance à un petit garçon. C’est sur son compte Instagram que Shy’m a annoncé la bonne nouvelle : « Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21… et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci ». Une naissance saluée par de nombreux artistes. Matt Pokora avait écrit : « Welcome baby boy! » et Caroline Receveur avait quant à elle envoyé plusieurs émojis. De son côté, Sandrine Quétier avait commenté : « Bravo ma belle et bienvenue à ton petit amour ».

Elle partage un beau moment de tendresse

Depuis la naissance de son fils, Shy’m est la plus heureuse des mamans. D’ailleurs, elle aime partager les bons moments sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 5 février, la chanteuse a donc posté une photo sur son compte Instagram où on peut la voir en train d’allaiter son fils. En légende, la jeune femme a écrit : « Jusqu’ici , tout va bien » pour montrer que son rôle de maman lui tient à coeur. Shy’m ajoute à son commentaire les emojis d’une femme en plein allaitement et d’un coeur violet.

🚨 Shy’m : radieuse et en pleine séance d’allaitement, elle se dévoile avec son fils sur Instagram https://t.co/dmE7bJxaiw pic.twitter.com/ANmxJXEZzA — Public Mag (@InsidePublic) February 5, 2021

Dans les commentaires de cette photo, les internautes se montrent dithyrambiques : « Une maman comblée », « Sublime, ce rôle te va à merveille ! Profite de cette vie et ce petit bout de bonheur au quotidien » pouvait-on notamment lire. À ce jour, son prénom et l’identité du papa restent inconnus. Shy’m donnera-t-elle toutes ces précisions prochainement ? La rédaction de LD People guette en tout cas.