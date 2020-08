Shy’m épate ses fans, avec une vue (très) plongeante sur son sublime buste

Shy’m est une chanteuse mais également une actrice. En effet, elle ne manque pas de faire parler d’elle grâce à son rôle dans la série Profilage de TF1. Mais ce qui attire surtout l’attention de ses fans sur les réseaux sociaux, ce sont less images éblouissantes d’elle sur son compte Instagram. Car Shy’m ne craint pas le bad buzz et sait se mettre en avant sans tomber de trop dans la vul garité. Découvrez un selfie qui va vous donner le vertige. Impossible de ne pas regarder en bas !

Les photos de Shy’m sont toujours sublimes

Shy’m partage tout sur son compte Instagram. Ses fans ont alors le loisir de découvrir ses coups de cœur, ses coups de gueule ainsi que ses dernières actualités. Le tout dans des tenues sulfureuses qui lui collent à la peau. Car Shy’m n’attend pas de monter sur scène pour porter des looks détonnants. Et cela pour le plus grand bonheur de ses abonnés. L’extravagance ne fait pas peur à Shy’m qui ose tout. Elle est libre, indépendante et fière et refuse visiblement de changer sa personnalité pour faire l’unanimité. En revanche c’est bien cette sincérité à toute épreuve qui séduit la majorité de ses fans.

Shy’m épate donc ses fans avec une vue vertigineuse sur elle. Une plongée étourdissante qui ne manquera pas de subjuguer ses abonnés. Avec deux petits selfies dans sa publication Instagram du 25 août denier, Shy’m dévoila sa passion pour la couleur kaki dans une robe qui épouse ses formes avantageuses.

Voir cette publication sur Instagram Passion kaki. Pas le fruit hein🥴 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 25 Août 2020 à 1 :53 PDT

Ses fans l’adorent et ne se lassent pas de l’admirer

Shy’m recevra plus de 53 000 validations de sa publication et des centaines de commentaires élogieux. En effet, la chanteuse et actrice est tout simplement éblouissante. Et la vue qu’elle offre à ses fans pourraient leur donner le vertige. Les abonnés de Shy’m vont se montrer extrêmement enthousiastes à la suite de ce partage de la star. Mais ils vont tenter de se montrer le plus respectueux possible. Car la jeune femme fait bien ce qu’elle veut des images qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Il ne manqueront pas alors de complimenter autre chose que le vertige qu’il ressente à la vue de ces clichés. Et en premier lieu, ce sont less yeux et le regard de la chanteuse qui sont soulignés.

Shy’m est très sobrement maquillée, juste de quoi accentuer son regard et ses yeux pétillent. Son regard de braise fait fondre le cœur de ceux qui n’auraient pas encore le tournis. Impossible de rester insensible aux atouts de la jeune femme. La chanteuse de 34 ans ne cesse d’enflammer internet. Ses fans peuvent alors se rassurer, la fin de l’été ne signe pas la fin des clichés sulfureux de la star. Shy’m portera toujours ce qu’elle aime et ne se privera pas de se mettre en scène de la plus belle des manières pour permettre à ses fans de se faire un avis sur ses looks les plus fous.