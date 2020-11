Shy’m fête ses 35 ans et diffuse des photos très rares pour la 1ère fois d’elle bébé (Sublime)

La chanteuse Shy’m a célébré son anniversaire. A l’occasion de ses 35 ans, l’artiste a dévoilé deux photos d’elle lorsqu’elle était bébé. De quoi faire divertir ses fans, surtout lorsque la belle jeune femme a parlé de son souhait concernant le garçon qu’elle attend.

Shy’m va devenir mère pour la première fois, très bientôt. Le 28 novembre dernier, l’artiste a étonné ses abonnés en diffusant le visage d’un bébé assez rond sur sa page Instagram. Ce n’était pas l’enfant qu’elle porte actuellement mais un cliché vintage d’elle-même, diffusé pour un moment très particulier. Puisque la chanteuse Shy’m célèbre son anniversaire et si elle a dû être gâtée par ses amis, la jurée de l’émission Danse avec les stars a souhaité également offrir un cadeau à ses nombreux abonnés qui suivent avec attention ses moindres faits et gestes.

Shy’m : une chanteuse qui a le sens de l’humour !

A l’occasion de ses 35 ans, la belle brune a montré qu’elle disposait d’un sacré sans de l’humour en diffusant deux clichés en noir et blanc. On la voit très jeune, assise sur une banquette. Sur la première photo, Tamara Marthe apparaît comme très étonné par quelque chose. Sur l’autre cliché, elle se trouve en position allongée sur un coussin. Le commentaire de la chanteuse est gratiné. « Quand je compte et que ça fait bien 35 ! », a-t-elle noté pour la première photo alors que l’autre montre comment l’artiste « fête la réouverture des commerces et [son] anniversaire ».

Shy’m prie pour que son enfant ressemble à son chéri

Mais Shy’m ne s’est pas contenté de ça et a indiqué qu’elle avait également un vrai sens de l’autodérision. Pour rire d’elle-même sur ces photos, elle s’est servie du hashtag #biberonraclette et a parlé de son souhait pour son bébé qui va bientôt voir le jour. La chanteuse a aussi parlé du père, dont l’identité est toujours secrète et même si ses fans aimeraient bien être au courant. « Et pour finir, du coup, je fais le vœu qu’il ressemble à son père ». Espèrons qu’elle soit écoutée.

Une grosse communauté de fans

Sur Instagram, Shy’m est très suivie. Elle compte plus de 800.000 abonnés à sa page Instagram. Elle alimente régulièrement son compte avec des clichés. La chanteuse est une grande amatrice de mode. Elle assiste à de nombreux défilés dès qu’elle le peut et aime s’habiller avec les tenues les plus tendances du moment. Shy’m poste de plus en plus de photos d’elle avec son ventre arrondi. Nul doute que lorsqu’elle accouchera, elle donnera des nouvelles et diffusera des photos de son fils. Pour Shy’m, cette nouvelle maternité est un nouveau défi. Elle va devoir mener de front sa carrière de chanteuse et sa nouvelle vie de mère. Elle va devoir être très bien organisée pour réussir les deux. Mais Shy’m a de l’énergie et de la ressource comme on peut le voir sur scène et des ses clips.