Shy’m sublime, montre tout, sans vêtements, sur un bateau, ses abonnés se régalent

Shy’m est plutôt très active sur son compte Instagram. En effet, la chanteuses a publié une photo sublime dans un 2 pièces blanc soulignant son bronzage et laissant apparaître ses tatouages. Retour sur ce cliché qui a mis tout le monde d’accord.

Elle est magnifique en deux pièces

Shy’m ne cesse de communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux. La jeune artiste aux multiples casquettes qui est auteure-compositrice-interprète, danseuse chorégraphe, actrice et animatrice de télévision, ne cesse de publier des photos comme la dernière qui fait un tabac en ce moment. En effet, on pouvait donc voir sur le cliché, le jeune femme assise à califourchon sur un bateau, tout simplement vêtue d’un maillot de bain deux pièces blanc.

Voir cette publication sur Instagram 𝘑𝘰𝘶𝘳 28. 𝙇𝙚 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢. (24 ᵈᵉᵍʳᵉ́ˢ. ᵖᵃʳⁱˢ) Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 12 Avril 2020 à 3 :55 PDT

Shy’m a donc régalé ses nombreux followers avec une ancienne photo très sexy intitulée ‘Jour 28. Le Dream’. Un cliché simple mais efficace qui a fait réagir de nombreuses personnes : “C’est toi le dream“, “Je rêve d’être confiné avec toi“, “Beauté des îles“, “Espèce de bombe”, “Ce body de rêve“, “Une beauté“, “La perfection” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. C’est donc un 10/10 pour la chanteuse qui a encore marqué des points auprès de ses 830 000 abonnés.

La raison de la séparation entre Benoît Paire et Shy’m

Après deux ans d’une belle histoire d’amour, Shy’m et Benoît Paire avaient décidé de mettre un terme à leur histoire d’amour en septembre 2017 dernier. En effet, la difficulté de se voir, plus la carrière de chacun, a eu raison de leur relation. C’est en tout cas ce que le tennisman avait déclaré à l’époque : “Quand tu es en couple, pour voir ta copine, soit elle se sacrifie et met sa carrière entre parenthèses, soit tu la vois moins et une relation à distance, c’est compliqué. Je n’étais pas très heureux, pas très épanoui, sur le court mais aussi en dehors. Je me suis laissé entraîner dans une spirale infernale, avec aussi mes problèmes de dos“.

Benoît Paire revient sur sa relation avec Shy’m : “elle me manque toujours” https://t.co/nn9Vtng4d4 pic.twitter.com/cF7KZwNXRP — Matchs Actus (@matchActus) September 19, 2020

Même si la rupture remonte à plus de trois ans maintenant, Benoît Paire est toujours amoureux de son ex. En effet, il a déclaré très récemment, dans une interview, qu’il avait du mal à oublier Shy’m : “Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n’avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d’elle avec émotion“. Une histoire qui l’a vraiment marqué, mais il avoue que sur le terrain, il est “meilleur célibataire“. C’est déjà ca de pris.