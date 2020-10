Shy’m ne cache plus son bonheur, elle montre ses rondeurs de femme enceinte “’Heureuse’ comme jamais”

Shy’m avait décidé de garder pour elle une très grande nouvelle. Mais à présent, elle est prête à partager son bonheur avec ses fans et le monde entier. La chanteuse assume son ventre rond et annonce enfin officiellement sa grossesse. Bien que le nom du père de son enfant reste encore un secret, Shy’m ne pouvait plus cacher sa joie d’être bientôt maman. C’est à l’occasion de l’annonce de la sortie de son nouveau single, BOY, qu’elle annonce la grande nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Et d’après le nom du nouveau single, pas de doute, c’est bien un fils qui grandit dans le ventre de la chanteuse.

Shy’m dévoile enfin sa grossesse à ses fans

Shy’m est de retour avec un projet musical détonant. En effet, en apprenant être enceinte, elle ne pouvait pas passer à côté de l’expérience que serait de chanter en aillant la vie qui grandit en elle. Son nouvel album n’a pas encore de date de sortie prévue mais la chanteuse parle d’ores et déjà d’un album qui chante son bonheur de devenir mère. Le premier single à voir le jour est plutôt explicite à ce sujet d’ailleurs. En effet, BOY, c’est un peu de son fils qui va se répandre dans les oreilles de ses fans. Les fans de Shy’m justement avait hâte de la retrouver au travail, et quelle plus belle façon que de revenir sur le devant de la scène qu’en étant comblée de bonheur ?

Un petit garçon est en route pour la chanteuse et elle rayonne de bonheur

Depuis le 22 octobre dernier, plus de doutes possibles, Shy’m est bien enceinte. De plus, elle l’était donc depuis plusieurs mois. Mais la belle n’avait pas voulu dévoiler au monde son secret. Shy’m et le père de son enfant ont profité ensemble des joies de cette nouvelle en attendant le bon moment et la bonne façon de l’annoncer au monde entier. Shy’m explique également que le terme “heureuse” n’est pas assez fort pour exprimer ce qu’elle ressent. En effet, elle est complètement irradiée de bonheur de se savoir porter la vie. Ses fans accueillent la nouvelle avec enthousiasme. Ils sont à la fois étonnés mais également ravis pour elle.

Il ne manque plus qu’une chose pour que les fans de Shy’m contemplent un ciel sans nuages. Certes ils attendent impatiemment la suite de ses nouveaux titres ainsi que la sortie de l’album de la star. Mais ils aimeraient aussi connaître le nom du père de l’enfant de Shy’m. La chanteuse n’a pas encore choisi de révéler son nom, comme pour sa grossesse dans les premiers mois, elle préfère en profiter toute seule et en toute discrétion pour le moment.