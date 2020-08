Shy’m ose le legging, et vraiment pas n’importe lequel (oups)

S’il y a bien une chanteuse qui est une véritable addict de la mode, c’est bien Shy’m qui revient encore aujourd’hui avec une tenue tout droite sortie des années 90 en imprimé léopard qui faisait fureur il y a plus de 30 ans. Si vous vous êtes baladés dans les magasins pour les soldes ces dernières semaines, vous aurez remarqué que les nouvelles collections font la part belle aux années 80 et 90 avec des imprimés flashy ou même du blouson type perfecto. Que ce soit dans le prêt-à-porter ou chez certains grands couturiers, il semblerait bien que cette année soit celle de la nostalgie avec un retour à une époque où les styles se mélangeaient.

La jeune femme de 34 ans semble bien être une vraie fashionista et gratifie ses fans de looks les plus fous. De la combinaison en latex, au jogging ou encore au body noir à plumes, il faut bien avouer que les tenues de la belle chanteuse ont le don de faire le buzz tant elle est capable d’adopter un style décalé, mais sans jamais commettre aucune faute de goût. Avec ce cycliste style léopard, la belle brune nous propose un style rétro, mais pourtant bien dans l’air du temps. Alors qu’elle se trouve en vacances dans le sud de la France dans les Baux de Provence, elle apparaissait dans ce superbe bas moulant à l’imprimé félin.

Voir cette publication sur Instagram Dans la famille Bouclettes, je voudrais…. ♥️ Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 4 Août 2020 à 11 :57 PDT

Un gros succès auprès de sa communauté qui s’est enflammé pour ce style vintage qui revient en force cette année. Les commentaires ne se sont pas fait attendre pour féliciter la jury de Danse avec les stars pour ses choix osés, mais toujours pertinents. Il faut bien avouer que ce style lui va à merveille, et dessine parfaitement les courbes de son corps et de ses longues jambes. Associé à un débardeur de style sideboob d’une jolie couleur gris clair, qui dévoilait son corps musclé et un très élégant soutien-gorge noire dont on devinait le tissu.

Pour terminer, une simple paire d’espadrilles noires plates bien confortables pour une balade dans la chaleur de l’été. Le visage masqué, pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, Shy’m choisit une coiffure avec un chignon macaron. Un style décontracté pour une petite sortie en famille dans la belle région de Provence, et un cliché publié qui a recueilli énormément de commentaires. Avec près de 21 000 likes, Shy’m a fait l’unanimité sur la toile : ” Avec une silhouette comme la tienne, les sirènes n’ont plus la côte “, ” Ce cycliste waouh “, ” Toujours aussi canon “, pouvait-on lire dans les commentaires de ses followers.

Que ce soit en lingerie fine, en maillot de bain, les cheveux mouillés ou en chemise hawaïenne, l’interprète de Femme de couleur resplendit de beauté et fait fondre ses admirateurs qui sont véritablement sous le charme de l’une des chanteuses préférées des Français. L’artiste multicartes, chanteuse, danseuse, chorégraphe, actrice et animatrice de télévision, est aussi une égérie de la mode et chacun de ses styles est analysé avec soin par ceux qui la suivent avec passion depuis de très nombreuses années.

Présente maintenant sur la scène française depuis plus de 15 ans, Shy’m est devenue au fil des années une figure incontournable de la scène musicale française, mais aussi de la télévision. C’est cette année, qu’elle se lance un nouveau défi en devenant actrice dans la série, Profilage, diffusée sur TF1. Un feuilleton dans lequel elle incarne Élisa Bergman, une psychologue criminologue, nouvelle collègue du Commandant Rocher joué par Philippe Bas. Une arrivée remarquée dans la série pour la chanteuse qui est aujourd’hui devenue également comédienne.

Voir cette publication sur Instagram Le meilleur accoudoir in town #lacabanedumimbeau 🥂🦐🦪🥖🧈 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 31 Juil. 2020 à 9 :10 PDT

Mais côté mode, Shy’m est très loin d’être une novice puisque après avoir été l’égérie de grandes marques comme le parfum Eau jeune, les montres Yot ou encore Adidas, la jeune femme originaire de Trappes possède également deux marques de vêtements à son nom et une ligne de cosmétiques. En 2019, sa ligne de vêtements, batisée Agapé, a été lancée lors de sa tournée dans les Zénith de France.

Une marque qui porte le même nom que son septième album studio qui était sorti au mois d’avril 2019. Un dernier projet qui marqué le retour aux sources pour la chanteuse dans un style très urbain, et c’est justement la tendance qu’elle avait voulu développer avec ce nouveau projet. Mais Shy’m n’était pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà lancé une autre marque sous le nom de As I Am en 2013. Une ligne qui avait surpris ses fans par les prix proposés à la vente. Cette année-là, la chanteuse proposait une collection qui, selon elle, était estivale, hostile, à la fois frais, féminin et contemporain, mais pas à la portée visiblement de toutes les bourses. Les t-shirts étaient vendus aux alentours des 100 euros, et les robes jusqu’à 1000 euros. Des tarifs un peu prohibitifs qui n’ont jamais permis réellement à la marque de décoller.

Mais en matière de mode, Shy’m reste dotée d’un œil expert, et est capable véritablement d’adopter tous les styles qui lui vont, il est vrai, tant à ravir. Il faut bien dire que son corps de mannequin et sa silhouette parfaite semblent être le plus beau des écrins pour toutes les pièces, du jogging à la robe de soirée. Une véritable bomba qui laisse à de nombreuses reprises ses fans sans voix. Capable d’adopter des tenues sulfureuses, extravagantes ou même déroutantes, cheveux longs, coiffures sophistiquées ou même crâne rasé, la jeune femme de 34 ans est toujours capable de surprendre par des looks et des styles décalés qu’elle a adopté tout au long de sa carrière.

Pour celle qu’on appelle la Rihanna française, la mode est plus qu’une manière de s’habiller, c’est réellement une passion et une manière d’être. Shy’m ne manque d’ailleurs pas d’assister à de nombreux défilés comme à la Fashion Week qui a lieu chaque année à Paris, sauf évidemment en 2020 pour des raisons sanitaires, afin d’affiner ses looks et ses styles toujours très recherchés. Une véritable addict de la mode qui est capable de dérouter par ses choix, mais qui dans tous les cas ne laisse jamais insensible.