Shy’m partage enceinte: des photos sublimes de son “baby bump”, de son 1er bébé, ses fans adorent

Shy’m est littéralement transcendée par le fait d’attendre son premier enfant. Elle est aussi ravie de pouvoir partager enfin son “secret” avec ses fans. À la sortie de son single Boy, les abonnés de Shy’m apprenaient donc en même temps qu’elle attendait un heureux événement. En effet, la chanteuse voulait faire une annonce originale mais surtout profiter de la bonne nouvelle d’abord dans l’intimité avant de la partager avec ses fans. Aujourd’hui, elle les remercie de leurs attentions par rapport à cette annonce. Shy’m partage depuis régulièrement des updates de sa situation. Elle poste notamment des images de profil pour mettre son baby bump en avant.

Shy’m publie une nouvelle photo de son ventre arrondi qui attendrit la Toile

Shy’m suit l’évolution de sa grossesse avec attention. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ses fans en font tout autant. En effet, avec les publications de la chanteuse sur Instagram, ils constatent que tout se passe pour le mieux. Shy’m est de plus en plus rayonnante et son ventre s’arrondi de jours en jours. Une des récentes publications de la star les a amusé aussi. Car la chanteuse suit l’évolution de son bébé grâce à une application mobile qui indique la taille de l’enfant dans le ventre de la future maman. Le 15 novembre, Shy’m publie donc deux photos dans une même publication. L’une la représente, de profil et met son baby bump en valeur. La seconde est une image d’un potiron. Sans plus d’explications, cela signifie que le bébé de Shy’m vient d’atteindre la taille d’un potiron dans le ventre de sa maman.

Shy’m aime partager ce genre de détails avec ses fans. Maintenant qu’ils sont au courant de sa grossesse, elle ne se prive plus ! Dans les commentaires, l’engouement des abonnés de la chanteuse ne manque pas. Ils connaissaient son désir d’enfant et contribuent donc à la joie de la star. Ils savent aussi que Shy’m était contrainte d’avorter une grossesse extra-utérine, il y a de cela un an. Mais cette mésaventure ne fait que renforcer le bonheur actuel de la chanteuse. En effet, pour elle, “les planètes se sont alignées” disait-elle dans une interview accordée à Konbini. Dans cette même interview, elle avouait aussi déjà dire qu’elle l’aimait à ce petit être qui grandit en elle. Aujourd’hui un “potiron” donc mais comme le lui disent des fans en commentaires de sa publication “Ce n’est que le début”.

Une future maman aux anges

Shy’m ne manquera certainement pas de partager la suite de l’évolution de sa grossesse avec ses fans. Ce qui est aujourd’hui son baby bump sera bientôt moins discret. Et plus il prendra de la place, plus l’échéance approchera. Et il faut bien avouer que la chanteuse a hâte de rencontrer son enfant. En attendant, elle profite de sa grossesse à 1 000 %. Tant et si bien que c’est en se sachant enceinte qu’elle a ressenti le besoin de retourner en studio d’enregistrement. Les fans de Shy’m retrouve une chanteuse épanouie pour des titres colorés et joyeux, une énergie retrouvée grâce au bonheur de sa grossesse.