Shy’m partage une image d’elle avec sa petite sœur, ses fans sont choqués par leur ressemblance

Shy’m est une chanteuse en vacances en ce moment. La belle est également actrice depuis qu’elle se lance dans Profilage avec un des rôles les plus importants. Bref, Shy’m réussit tout ce qu’elle entreprend. Pour profiter de l’été, rien de mieux pour la chanteuse que de retrouver ses proches et la mer. Soleil, farniente, balades et surtout des moments en famille, c’est tout ce qui va permettre à Shy’m de se ressourcer pendant l’été. Mieux encore, ses fans ne sont pas dépaysés car elle partage un maximum de ces moments avec eux sur Instagram. Et en parlant de moments en famille, les internautes ont été bluffés de découvrir à quel point Shy’m et sa petite sœur se ressemblent. En effet, elles ont environ 25 ans d’écart mais semblent avoir hérité de beaucoup de points communs.

Shy’m croque la vie à pleine dents

Shy’m rayonne complètement sur les réseaux sociaux. Elle semble plus épanouie que jamais depuis que le soleil refait partie de sa vie. Peut-être qu’elle profite de ce renouveau. Car la période de confinement n’a pas été une période des plus simples. Nous avons tous, chacun à son niveau, rencontrés des contraintes qui nous paraissaient insurmontables durant cette période. En effet, malgré le fait que Shy’m semble vivre une vie magique, il ne faudra pas douter que le confinement ait pu peser également sur la jeune femme. Tous les artistes ont vu leurs craintes les plus profondes devenir réalité avec le confinement. Car il est depuis impossible pour eux de se produire en concert ou tout simplement devant un public. Une situation qui pèsera davantage aux petits artistes et aux équipes qui accompagnent les petits comme les grands, certes. Mais Shy’m aussi reste une artiste qui a besoin de reconnaissance.

Shy’m retrouvera la reconnaissance de ses fans à travers les réseaux sociaux. Mais également grâce à son rôle dans Profilage. Finalement, ce sont plutôt des vacances agréables dont profite la chanteuse. Malgré la pandémie, Shy’m fait contre mauvaise fortune bon cœur et passe alors davantage de temps avec ses proches. Elle qui est toujours sur plusieurs projets à la fois, elle peut prendre le temps de souffler pour de bon. Alors, ce sont de véritables vacances dont elle va profiter. En effet, rares sont les photos Instagram de Shy’m dans lesquelles elle n’apparaît pas en maillot de bain. Bronzage parfait, Shy’m en met plein la vue à ses fans. Mais là où ils sont le plus surpris, c’est lorsqu’ils découvrent le doux visage de sa petite sœur.

La petite sœur de Shy’m est le sujet incontournable d’Instagram

La petite sœur de Shy’m n’a que 5 ans et elle se prénomme Adeline. Incroyable mais vrai, Shy’m et sa sœur ont environ trente ans d’écart. Mais rien ne change fondamentalement malgré leur différence d’âge, les deux sœurs sont très proches. Celle que Shy’m appelle sa “baby girl” devient alors la vedette du compte Instagram de la chanteuse le 7 août dernier. L’amour que Shy’m porte à sa sœur ne fait aucun doute. Non seulement elle la met à l’honneur devant 825 000 de ses fans, mais elle met en valeur le t-shirt qu’elle porte. Car il y est inscrit “girls can do everything”, qu’il faudra traduire “les filles peuvent tout faire”.

Voir cette publication sur Instagram “𝗚𝗜𝗥𝗟𝗦 𝗖𝗔𝗡 𝗗𝗢 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚“ … Yes baby girl ! #sisterlove Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 7 Août 2020 à 5 :56 PDT

De plus, le hashtag “sisterlove” n’aura pas manqué d’interpeller les fans de Shy’m. Mais ce qui va le plus les faire réagir, c’est la ressemblance frappante qu’il existe entre la chanteuse et sa petite sœur. Elles sont visiblement sœurs, aucune place n’est laissée au hasard à ce sujet. Les internautes n’ont de cesse de rappeler dans l’espace commentaire à quel point elles se ressemblent. C’est véritablement une mini-Shy’m que les fans de l’artiste découvrent. Et ils peuvent ainsi rêver aux futurs talents d’Adeline qui pourra profiter d’un mentor exceptionnel.

Shy’m sera toujours là pour épauler son adorable petite sœur

En effet, si la jeune sœur de Shy’m souhaite un jour se lancer dans une carrière musicale ou artistique en général, elle bénéficiera des conseils avisés de son aînée. Car Shy’m ne semble plus se cantonner à la musique et à ses performances en concert. Elle sait chanter, composer, écrire, danser mais elle voulait savoir jouer la comédie. Avec Profilage c’est chose faite. La chanteuse rejoint la saison 10 et réussit à bluffer ses fans ainsi que ceux de la série. Son rôle est parfaitement bien joué. Tant et si bien qu’il ne serait pas étonnant qu’elle parvienne à décrocher de nouveaux rôles par la suite.

Shy’m est une véritable touche à tout. Ses fans l’attendaient au tournant avec ses débuts en tant qu’actrice. Mais la pression n’a rien enlevé de ses talents à la chanteuse. Et les fans sont tout simplement subjugués par son travail. Vous pourrez retrouver toute l’étendue de son talent de comédienne dans la suite de Profilage. La série de TF1 a été annulée pendant la période de confinement. Mais elle revient enfin le 20 août prochain. Une grande nouvelle que Shy’m partage évidemment sur les réseaux sociaux.

Après la chanson, la télévision attend la star

La fin du mois d’août s’affiche plus que prometteuse pour TF1. Car avec Profilage, ce sera également le retour de The Voice Kids mais aussi de la nouvelle saison de Koh-Lanta. De quoi occuper nos dernières soirées d’été avant une rentrée bien chargée. Mais les fans de Shy’m pourront compter sur elle pour avoir l’impression de rester encore un peu en vacances. Car elle ne semble pas avoir fini de nous faire profiter de la mer dans ses clichés Instagram. Et ce ne sont pas ses abonnés qui trouveront quelque chose à y redire. Enfin, elle fera partie des visages qui nous accompagneront pour la reprise. Avec la série Profilage, elle est à présent dans nos écrans de télévision.