Shy’m penchée en avant, cette photo en montre de trop, elle fait baver ses fans!

Shy’m a enflammé les réseaux sociaux, le 16 juin dernier, en postant une photo d’elle particulière. Elle a permis à ses fans sur Instagram d’admirer son sublime corps dans une situation particulièrement inattendue mais parfaitement étudiée. La jurée de l’émission de TF1 « Danse avec les stars » est vraiment sublime. Les messages élogieux se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

De nombreux clichés postés sur Instagram

Les personnes qui suivent la chanteuse Shy’m sur Instagram ont une chance folle car la belle brune poste de manière régulière des photos vraiment sublimes à intervalles réguliers. La jeune femme possède une silhouette de rêve. Le trentenaire possède de beaux atouts et elle a décidé de faire partager ça avec le plus grand nombre. Ses nombreux fans n’en manquent pas une miette. Ils sont rivés sur son compte à l’affut du moindre cliché. Durant la période de confinement et de déconfinement, la chanteuse a été très active. A ce moment-là, de nombreuses stars ont souhaité maintenir le lien avec leurs fans. Instagram était le vecteur idéal et la jeune femme possède une grosse communauté d’inconditionnels sur la plateforme.

Voir cette publication sur Instagram Jours soleil, Pic verts et Magnolias 💕 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 16 Juin 2020 à 8 :49 PDT

Des photos dans lesquelles Shy’m se met en scène

Sur son compte Instagram, les photos postées sont très variées, elle peut être naturelle ou apparaître avec des coiffures sophistiquées. La chanteuse qui compte plusieurs tubes au compteur est fan de mode et aime s’habiller avec des tenues parfois à la pointe. Elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion de chanter de la mode dans des chansons. Quoiqu’il en soit, sur Instagram, la jeune femme est très joueuse et s’est mise en scène plusieurs fois. Par exemple sous les traits d’un personnage de la série Casa de papel ou un verre à la main. La chanteuse aime vraimet être dans lumière.

Voir cette publication sur Instagram 𝘑𝘰𝘶𝘳 55… 𝙀𝙣𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙢𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙨𝙪𝙧𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙛𝙞𝙣 🖤 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 10 Mai 2020 à 12 :09 PDT

Un buste qui fait le buzz

Shy’m connaît toute les ficelles pour faire le buzz sur Internet. La jeune femme porte souvent des tenues très « jolie ». Le 16 juin dernier, elle était dans la même veine avec sa robe aux motifs ethniques qui lui allait à ravir. Cette robe possédait un sublime about qui a fait transpirer ses fans car la température est montée de quelques degrés. Ses fidèles admirateurs ont dû apprécier. Elle a dû certainement déclencher l’appareil photo de son téléphone. Ce qui explique sans doute cette posture. Les commentaires sous la photo sont tous positifs et mettent en avant la beauté de l’artiste. « Tu es sublime ! », « quel beau corps », ou encore « ne change rien », les commentaires vont tous dans le même sens. Au passage, on peut distinguer un bijou qu’elle porte très bien qui qui met en valeur la silhouette. Dans la foulée, elle a aussi publié une courte vidéo qui a fait craquer ses fans. Ils ont certainement hâte de la retrouver sur scène.