Shy’m: cette photo rare avec sa petite sœur, les fans sont choqués

Shy’m a une petite sœur et elles ont un grand écart d’âge car cette dernière est née en 2015. La chanteuse se montre rarement en sa compagnie. Elle partage une photo d’elle sur Instagram et les fans sont sous le charme. La levée des mesures de confinement semblent réjouir la chanteuse qui en profite pour retrouver ses proches. En plein air dans la nature, Shy’m attendrie ses fans en se montrant main dans la main avec sa petit sœur.

Elle commence jeune et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin

Shy’m est une chanteuse française qui connaît ses premiers succès en 2006. Elle a alors 21 lorsqu’elle est reconnue pour ses talents musicaux. Shy’m est une chanteuse hors pairs mais elle est aussi une excellente danseuse. Ses concerts sont alors des shows à ne pass manquer. Les fans de Shy’m savent également qu’elle a commencé à graviter dans le monde de la musique dès 2005. En effet, elle était en duo avec K. Maro pour son titre Histoire de luv’. Si elle séduit déjà avec K.Maro, elle explose avec son titre Femme de couleur, extrait de son premier album. le second sortira en 2008 et tout s’enchaîne pour Shy’m. Elle compte aujourd’hui sept albums, le dernier étant Agapé sorti en 2019.

La danse s’allie au chant pour faire de Shy’m une artiste accomplie

Pendant son parcours musical, sa passion pour la danse la rattrape. Shy’m a alors la chance de participer à l’émission Danse avec les stars pour la deuxième saison du show. Une saison qu’elle remporte haut la main. Shy’m devient ensuite un des membres du jury pour quatre saisons différentes non consécutives. La télévision l’adore. Tant et si bien que Shy’m devient même l’animatrice en 2017 de la Nouvelle Star. Et ses prestations remarqués sur le petit écran lui valent devenir par la suite actrice dans une série télévisée. Shy’m est donc actrice dans la série Profilage. Une série diffusée sur TF1 qui a été prématurément arrêté à cause de la pandémie et des mesures de confinement.

Voir cette publication sur Instagram Quand t’es beaucoup trop à la maison 🩰 #dals Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 20 Nov. 2019 à 3 :47 PST

La mode, un autre des talents de la chanteuse

Une autre des cordes de l’arc de Shy’m c’est la mode. Passionnée par cet univers, la chanteuse a sa propre marque de vêtements depuis 2012. As I am est à son image mais elle est jugée trop chère par les fans de Shy’m. Trois collections voient le jour depuis les débuts de Shy’m dans la mode. En 2018, elle est choisit par Adidas pour devenir une de ses représentantes. La marque de sport s’adapte aux tenues de scènes de la chanteuse. En 2018, Shy’m associe son nom et son image à une marque de maquillage du nom de Black-Up. La marque est disponible dans les grands magasins de produits esthétiques.

La sphère privée de Shy’m est moins accessible que sa sphère professionnelle

Tout ceci est ce que tout le monde peut savoir de la vie publique de Shy’m, de sa vie professionnelle. Pour ce qui est de la vie privée de la chanteuse, elle reste très discrète. Malgré sa présence sur les réseaux sociaux, elle sélectionne avec parcimonie ce qu’elle souhaite partager avec ses fans. Ainsi, sa vie sentimentale n’est pas sur le devant de la scène. Ni même les relations qu’elle entretient avec sa famille. Mais la joie de retrouver ses proches après la période de confinement semble pousser Shy’m à dévoiler davantage. Les fans de la chanteuse découvrent alors la petite sœur de Shy’m, de trente ans sa cadette, qui a bien grandit.

La petite sœur de Shy’m en séance de coiffure

Shy’m n’avait jamais partagé des photos de sa famille ou très rarement. En 2015, elle avait annoncé à ses fans être devenue grande sœur pour ses trente ans. Mais depuis, nous n’avions pas eu le plaisir de revoir cette petite jeune fille. Elle doit avoir autour de 4 ans et Shy’m la présente sur Instagram en story et en publication.

Les fans sont unanimes, la sœur de Shy’m lui ressemble énormément. La grande sœur qu’est Shy’m semble ravie de retrouver sa famille. Après une longue période de confinement, elle peut enfin retrouver ses proches. Shy’m en profite pour coiffer les cheveux de sa sœur. Puis, son son profil Instagram, Shy’m partage une image ou sa petite sœur et elle marchent dans les champs main dans la main.

Voir cette publication sur Instagram Amour sœur. Amour frère (qui court dans les champs) 🔒 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 24 Mai 2020 à 3 :34 PDT

Un retour aux sources nécessaires pour tous après cette longue période à devoir limiter nos sorties. Même si le virus n’est pas encore une histoire réglée, nous pouvons enfin retrouver des habitudes qui nous avaient manqué. L’essentiel est de faire preuve de prudence et de ne pas oublier que la pandémie est toujours d’actualité. En respectant les gestes barrières et la distanciation sociale, nous pouvons de nouveau reprendre des activités quotidiennes en dehors de nos domicile. Depuis le 11 mai, les Français redécouvre les bienfaits de ne pas être enfermés chez eux. Dans la semaine, nous devrions pouvoir avoir des nouvelles de la réouverture des cafés et des restaurants. Entre ça et la réouverture progressive des plages « dynamiques » nous devrions pouvoir profiter de notre été plus que nous osions l’espérer.