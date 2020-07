Shy’m (Profilage) enlève tout, et montre son corps sur un bateau, les fans adorent !

La chanteuse Shy’m, qui est aussi actrice depuis peu, profite enfin des vacances. Finit le confinement, la voilà qui prend la mer pour se détendre après avoir pris du temps avec sa famille. Et ses abonnés Instagram ne sont pas déçus de découvrir Shy’m prendre son pied à lézarder au soleil. En effet, les photos de la chanteuse font rapidement le buzz sur internet.

Shy’m fait rêver ses abonnés sur Instagram

Sur son compte Instagram, Shy’m compte pas moins de 821 000 abonnés. Ils sont tous fascinés par les talents de Shy’m mais aussi par sa beauté. Car la jeune femme n’a rien à envier aux mannequins les plus célèbres. Fine, athlétique et bronzée, Shy’m peut vite faire montrer la température avec une simple photo d’elle en 2 pièces. Et justement, avec l’arrivée de l’été, ces photos là ne vont pas manquer. En effet, Shy’m est très active sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Elle partage alors souvent des clichés à ses fans qui sont heureux d’avoir de ses nouvelles et de la voir épanouie. La jeune femme a même fait découvrir à ses abonnés une photo très privée d’elle et de son papa pour la fête des pères.

Voir cette publication sur Instagram L’inconditionnel #MonPAPAàMOI ! Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 21 Juin 2020 à 1 :30 PDT

Mais malgré l’engouement des fans de Shy’m pour cette photo, ce n’est rien à côté de celle où elle se prélasse en 2 pièces. Pour Shy’m c’est enfin les vacances, les vraies. Car avec le confinement qui visait à contenir l’évolution de la pandémie, elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Cela ne l’empêchait pas de poster des photos souvenirs de vacances d’ailleurs. Mais cette fois-ci, c’est une photo très actuelle que partageait la jeune femme. Le 30 juin dernier, les abonnés Instagram de la chanteuse ont alors pu la voire prendre du soleil sur le pont d’un bateau de plaisance. Allongée et vêtue d’un joli 2 pièces blanc une pièce, Shy’m va rendre jalouse toutes celles qui tentent de perfectionner leur bronzage. Le teint de Shy’m est en effet hâlé à la perfection.

Voir cette publication sur Instagram Lézarding ♨️🦪🥖🧈🦐🍷 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 30 Juin 2020 à 4 :24 PDT

Une photo qui fait réagir les fans

En description de cette publication, la chanteuse évoque le fait qu’elle est en train de cuire au soleil. Ce à quoi ses abonnés répondent avec humour en commentaire. Ils n’hésitent pas à la mettre en garde contre les brûlures et les coups de soleil. Mais dans leur grande majorité, ils pensent surtout à complimenter la plastique de la chanteuse. Mince et élancé, son corps apparaît en premier plan de la photo pour laisser derrière la mer et l’horizon. Et les autres émojis que Shy’m ajoute à la description de cette photo suggèrent qu’elle va y passer la journée. En effet, elle semble bien partie pour passer la journée en mer et déjeuner sur son bateau. Un passe temps de luxe pour les vacances à la mer.

En grande adepte des sessions de bronzage, Shy’m n’avait pas attendu le 30 juin pour de l’été. Car elle partageait, sur son compte Instagram, une photo d’elle allongé en sans rien sur un toit au Portugal. En description, elle ventait les mérites de ses toits uniques et des repas typiques portugais dont elle raffole.

Le soleil à une place importante dans la vie de Shy’m

Shy’m pouvait enfin prendre l’air et faire ce qu’elle aime, s’étendre au soleil. Le confinement aura retardé ses besoins de chaleur et son bronzage mais elle semble bien partie pour rattraper son retard. Et pendant le confinement, elle ne cachait pas non plus à ses fans son corps et sa passion des plages. En effet, à deux reprises, pendant la période de confinement qui courrait du 17 mars au 11 mai, Shy’m postait des photos d’elle à la mer. La première photo, montrait Shy’m en train de jouer dans les vagues. Des photos qui rappellent à tous que l’été nous attendait pendant que nous passions les plus beaux jours du printemps enfermés chez nous.

Nous étions alors le 21 mars et avions du mal à nous faire à l’idée du confinement. Quatre jours après l’annonce officielle du Président de la République, nous ne savions pas encore que le confinement allait durer plus de deux semaines. Les annonces au compte-goutte et les informations en boucle sur la gravité de l’épidémie étaient notre quotidien. Et Shy’m a bien compris qu’il fallait permettre à ses abonnés de se changer les idées. Elle profitait donc de ce jour pour partager un souvenir de vacances qui l’aura elle aussi aidé à se projeter.

Voir cette publication sur Instagram Gratos !! Et pour le printemps at home aussi 🏄🏽‍♀️ Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 21 Mars 2020 à 5 :13 PDT

Les bateaux sont parfaits pour faire bronzette

Et la seconde, prouvait déjà que les bateaux sont le lieu idéal pour bronzer en toute tranquillité. Assise à l’arrière du bateau, Shy’m remontait de sa baignade et séchait au soleil en regardant l’horizon. Nous étions alors le 12 avril et nous allions apprendre que nous n’étions pas encore sorti d’affaire. Là encore, les angoisses liées à l’enfermement et l’isolement auraient pu prendre le dessus. Mais grâce à internet notamment et aux photos de nos stars préférées, l’évasion est à portée de main. Sur nos téléphones portables, nous avons pu imaginer les vacances d’été avec apaisement.

Voir cette publication sur Instagram 𝘑𝘰𝘶𝘳 28. 𝙇𝙚 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢. (24 ᵈᵉᵍʳᵉ́ˢ. ᵖᵃʳⁱˢ) Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 12 Avril 2020 à 3 :55 PDT

EN effet, si cette photo est postée le 12 avril, il ne faut pas imaginer que Shy’m ait bravé les interdits du confinement pour prendre la mer. Elle indiquait d’ailleurs en description se trouver à Paris ainsi que la température extérieure du jour. Une façon de dire que la chaleur arrive et qu’il était impossible de ne pas penser aux vacances malgré les circonstances.