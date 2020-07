Shy’m « Profilages »: C’est la FIN, sa carrière d’actrice s’arrête brutalement ! On relève pourquoi !

Elle est connue depuis de nombreuses années pour être une chanteuse de talent. Ce que ses fans ignoraient, c’était qu’elle avait également des capacités indéniables pour jouer la comédie. Ils découvrent alors avec surprise qu’elle fera partie du casting de la dixième saison de Profilage. Une grande joie pour shy’m et pour ses fans. Mais cette félicité ne sera que de courte durée. Car TF1 supprime la série de sa programmation pendant le confinement. Et il n’est malheureusement pas encore prévue qu’elle soit de retour.

Shy’m passe de la chanson à la télévision, mais sa série est déprogrammée

Les fans de Shy’m apprenaient alors dès de la début de l’année 2019 que la star de la musique allait se mettre à la comédie. Elle rejoignait le casting d’une des séries phares de TF1, Profilage. C’est une série policière française qui est diffusée depuis avril 2009 à la télévision. Depuis plus de 10 ans, elle a toujours autant de succès. Mais la saison 10 ne sera pas diffusée en intégralité que TF1 avant un moment. Shy’m doit certainement regretter ce choix mais la chaîne fait au mieux pour préserver ses audiences. En effet, la déprogrammation de Profilage n’a en réalité rien à voir avec une chute d’audiences. Les causes de sa déprogrammation sont la pandémie et le confinement.

En effet, TF1 souhaitait maximiser ses audiences pendant la période de confinement. Comme K. Maro l’explique parfaitement le 25 mars dernier, le confinement fait perdre de l’argent aux chaînes de télévisions. Les publicités misent moins sur elles pour diffuser leurs messages car elles savent que les Français sont restreints au niveau de leurs dépenses. Le confinement ne nous laissait sortir de chez nous que pour faire des achats de première nécessité. Ainsi, il fallait que TF1 puisse valoriser Profilage plus tard. Et pendant le confinement ce sont des classiques du cinéma qui font généralement de très bons scores d’audience qui ont remplacé la série.

Je ne sais pas comment écrire un tweet en 10 tweets alors je vous l’ai écris sur une page ! 😉 au sujet de la saison 10 de Profilage…@shymofficiel pic.twitter.com/bhk5Uj2GY8 — KMARO (@KamarE47) March 25, 2020

Les fans de Profilage valident le son rôle et son travail d’interprétation

Ainsi, Shy’m n’aura pas eu le temps de se faire connaître de tous ses fans dans son rôle de comédienne. Mais les quelques épisodes qu’il était possible de suivre avant la déprogrammation de la série étaient superbes. En effet, ce sont des retours très positifs que font les fans à la chanteuse. Ils avaient du mal à imaginer que Shy’m puisse exceller en tant qu’actrice étant donné qu’elle excelle en tant que chanteuse. Mais la belle cumule donc plusieurs talents et qui sait ? Elle nous en aura peut-être caché d’autres ?

Elle était attendue au tournant dans #Profilage et il faut bien le reconnaitre Shy’m s’en sort à merveille pour son premier rôle dans une fiction. Surprenante. — Adrien (@Adrienfcht) March 12, 2020

je retire ce que j’ai dit : shy’m dans profilage elle est géniale!! — Lilou (@lilou_aubry) March 12, 2020

Elle est une belle surprise en tant que comédienne

Shy’m créait la surprise en rejoignant le casting de Profilage. Et pendant plusieurs mois, les fans attendront de pouvoir s’extasier devant ses compétences d’actrice. Mais le plaisir de la retrouver sur le petit écran ne sera que de courte durée. Le 2 avril 2020, ce n’est déjà plus Profilage que le public retrouve sur TF1 pour la soirée. Shy’m était évidemment déçue de ne plus apparaître à la télévision mais elle ne pouvait que comprendre le choix de TF1. De plus, permettre aux fans de Profilage d’apprécier la série plus tard est tout à leur honneur. En effet, le public de la série et les fans de Shy’m seront au rendez-vous pour le retour du show. Et pendant le confinement, il fallait que les chaînes de télévision puissent satisfaire la totalité des Français. TF1 aura donc fait le choix de déprogrammer Profilage.

Tous les épisodes sont tournés et attendent de pouvoir sortir des placards. Shy’m ne fera donc pas une croix sur sa carrière naissante de comédienne. Elle prendra simplement plus de temps que prévu pour faire connaître ses talents. Mais cela ne va pas empêcher la jeune femme de dormir la nuit. Elle a réussi une performance impressionnante dans un temps record. En effet, Shy’m rejoint le casting de Profilage pour remplacer Juliette Drouet, l’actrice principale de la série qui interprétait Adèle Delettre. Elle incarne donc le rôle d’Élisa Bergman et sait bien que les fans seront là pour la juger. Cependant, c’est un succès pour la chanteuse.

Quelles surprises pourrait encore nous réserver Shy’m ?

Shy’m est donc aussi douée pour la musique que pour la télévision. Quelles surprises pourrait-elle encore réserver à ses fans ? Envisage-t-elle de se lancer dans le cinéma ? Il est certain que si elle en a l’occasion, elle n’hésitera pas bien longtemps. Elle fait preuve d’initiative et sait saisir les opportunités qui s’offrent à elle. Elle aime apprendre et se challenger. Son caractère curieux et dynamique ne saura se contenter de travailler à ce qu’elle maîtrise. Elle voudra toujours se dépasser et repousser ses limites et c’est là une marque d’une grande carrière. En effet, les plus grandes stars, les meilleurs dans leurs domaines, vivent selon ces principes. C’est en se mettant sans arrêts au défi qu’ils peuvent rester au top de leurs arts. En se cantonnant à ce qui est maîtrisé, nous passons forcément à côté de l’occasion de découvrir une nouvelle passion.

Voir cette publication sur Instagram Quand t’aimes pas les talons #🙄vie Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 19 Juil. 2020 à 8 :49 PDT

Shy’m ne prend donc pas le risque de passer à côté de son destin. Elle fonce à sa rencontre et cela lui réussi plutôt bien. Le caractère de la jeune femme lui permet de mettre tout en œuvre pour lui assurer un avenir radieux et imprévisible. La routine ne fera pas partie de la vie de Shy’m sans qu’elle tente d’y remédier.