Shy’m raconte ce qu’elle aime chez les hommes, ces imperfections qui la font craquer !

Shy’m a récemment annoncé à ses fans qu’elle attendait un enfant. Elle a également précisé qu’il s’agissait d’un petit garçon. Mais elle ne dévoile aucune information, pour le moment, sur le père de son bébé. Aussi, les journalistes comprennent bien que la chanteuse n’a aucune envie de révéler son identité. Alors, c’est avec des questions déguisées que Shy’m donne sans le savoir, des indices aux journalistes et à ses fans. En effet, Konbini réussi à faire dire à Shy’m ce qui la fait apprécier un physique plutôt qu’un autre. Avec un peu de chances, les critères que la chanteuse avance peuvent être ceux qui correspondent au physique du père de son bébé.

Shy’m parle de ses coups de cœurs et de ce qu’elle apprécie chez les hommes

Shy’m fait partie des artistes dont tout le monde parle. Les fans de la chanteuse s’informent autant que possible sur ce qui fait l’actualité de la star, mais aussi son quotidien. Ainsi, de nombreux médias relaient ce genre d’informations. Shy’m ne sait que trop que ses faits et gestes, sur scène, en interview ou sur les réseaux sociaux sont décortiqués et analysés. Aussi, pour éviter que sa vie de couple ne devienne elle aussi l’objet de toutes les curiosité de ses fans, elle se refuse à dévoiler l’identité du père de son bébé. Pourtant, cela ne réfrène pas l’envie de savoir de ses fans. Alors, c’est l’occasion de se souvenir du Love Interview qu’elle accorde à Konbini. Une interview dans laquelle elle énumère les détails qui la font craquer chez un homme. Peut-être qu’ainsi nous en apprenons davantage ?

Shy’m n’est apparement pas une personne qui a un type d’homme particulier. Qu’importe son physique général, pourvu qu’il prenne soin de lui. Mais point trop n’en faut. Car la chanteuse avoue apprécier les imperfections qui donnent du charme. En effet, les “dents cassés”, “les petites bedaines” ou encore “les cicatrices” et même “les poils” ! Les physiques trop lisses n’ont pas l’attention de la chanteuse. Mais cela veut-il dire que le père de son enfant cumule ce genre de critères ? De plus, elle a été en couple avec le célèbre tennisman Benoît Payre. Un athlète tout ce qu’il y a de plus lisse ? Difficile alors d’imaginer avec qui Shy’m partage sa vie aujourd’hui. Alors, peut-être qu’avec le temps leur couple sera prêt à officialiser leur relation dans les médias. Mais rien n’est moins sûr car Shy’m a déjà protégé l’annonce de sa grossesse jusqu’au dernier moment.

L’identité du père de son bébé sera-t-elle bientôt connue ?

La chanteuse affirme dans les colonnes du journal Le Parisien qu’elle ne souhaite absolument pas dévoiler l’identité du père de son bébé. Impensable pour Shy’m ne voir les médias s’immiscer dans son couple et risquer d’en troubler la sérénité. C’est donc avec regrets mais respect que ses fans évitent de la harceler de questions à ce sujet. Certes la curiosité reste grande mais Shy’m est avant tout une artiste à laquelle ils s’intéressent avant tout pour sa musique. Et depuis l’annonce de sa grossesse, ils sont gâtés par des photos de son ventre arrondi.