Shy’m s’affiche sans le haut, elle affole la toile dans son bain!

Shy’m propose régulièrement à ses abonnés Instagram de découvrir des clichés inédits. La chanteuse ne sait que trop ce qui les fait démarrer au quart de tour. Elle oscille donc entre leur faire plaisir et se faire plaisir lorsqu’elle partage des images d’elle sur la Toile. LDPeople consacre donc cet article aux dernières publications de Shy’m. Des publications qui ont le don de mettre les internautes en émoi. En effet, la première dont nous allons vous parler la révèle en tenue d’Eve, allongée dans son bain.

Shy’m s’exhibe, mais avec une grande délicatesse, sur la Toile

Shy’m attend son premier enfant, ce n’est plus un secret. Depuis la sortie de son single Boy, elle a même fait en sorte de préciser à ses fans qu’elle n’attendait pas une fille. Depuis, c’est donc sans mystère qu’elle affiche son ventre arrondi sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la grossesse de la star ne rimait pas avec repos complet. En se sachant porter la vie, elle a ressenti le besoin de retourner en studio et de travailler comme jamais auparavant. Son fils qui grandit en elle lui apporte une source d’inspiration nouvelle et unique. Mais elle reste fidèle à elle-même, prête à tout pour aller au bout de ses choix artistiques et faire rêver ses fans. Mission accomplie pour Shy’m qui fascine les internautes à travers des publications inédites. Ses images ou ses textes associés en légende ont de quoi interpeller la Toile.

Plusieurs publications de la chanteuse ont donc particulièrement attiré l’attention de ses fans. Et la première d’entre elle c’est celle dans laquelle Shy’m pose en tenue d’Eve. Allongée dans une baignoire, elle est certainement en train de se détendre. Mais il est effectivement difficile de l’affirmer avec certitude. Car bien qu’elle semble de rien porter et avoir relever ses cheveux pour ne pas les mouiller, elle ne dévoile que le haut du cliché. Pour vos rédacteurs LDPeople, cela ne fait cependant aucun doute. L’image est centrée sur son visage aux lignes parfaites et sur son regard de braise. Après tout, la simple suggestion qu’elle ne porte pas de vêtements en hors champ suffit à déchaîner l’imagination débordante des internautes.

Des images, toujours, à couper le souffle

Enfin, pour ceux qui préfèrent l’admirer dans son intégralité, ventre rond ou non, Shy’m a pensé à tout. En effet, sur son compte Instagram il est possible de retrouver des images de la star sous toutes les coutures. Elle a dernièrement posté une photo d’elle qui date de 2012, dans une robe qui revient à la mode aujourd’hui dans la haute couture. Mais ce n’est pas tout ! Par exemple, pour souhaiter un bon réveillon et une bonne nouvelle année à ses fans, c’est ensemble de sous-vêtements en mailles que la belle est apparue. Debout contre un mur, elle baisse la tête pour adresser un regard tendre vers son nombril. Car 2020 a beau avoir été une année terrible pour beaucoup, elle a reçu la meilleure de toutes les nouvelles en apprenant attendre son premier enfant.