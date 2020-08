Shy’m sans vêtements sur un bateau, M.Pokora la taquine fortement !

Alors que M Pokora, ne fait aucun break cet été, la chanteuse Shy’m est en vacances.

Cette dernière a publié une photo sur Instagram ocellé pose allongée, en sweet sur un bateau, i n’a en effet pas hésité à commenter la météo très mitigée ,que l’on peut observer.

Shy’m et M. Pokora sont très amis depuis longtemps, c’est pour cela que le chanteur n’hésite pas à charier gentiment son amie. Les années 2000, ont été celles de la gloire pour eux, grâce à leurs tubes.

Et ils ont de nombreux points communs ! Ces chanteur et chanteuse à succès savent se servir aisément de leurs cordes vocales mais ils sont aussi très à l’aise avec leurs corps. On a d’ailleurs pu les voir tous les deux participer à ;a mythique compétition de danse diffusée sur TF1: Danse avec les stars.

Voir cette publication sur Instagram 🏝🦅 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 2 Août 2020 à 4 :05 PDT

Au début de l’année 2011, Matt Pokora a remporté la première saison du concours, puis Shy’m l’a suivi en remportant la deuxième saison en novembre 2011.

Ils ont aussi un humour très proche qui les rends complices !

Shy’m adore faire des blagues et charrier ses amis et le compagnon de Christina Milian ne lésine pas sur les vannes ! Et le strasbourgeois âgé de 34 ans n’a pas hésité à user du sarcasme pour commenter la photo Instagram de l’interprète de Et alors !

Elle a en effet posté un nouveau cliché détendue où elle est allongée sur le pont d’un bateau habillée d’un sweet à capuche noir, avec vue sur son lieu de villégiature, qu’elle ne situe d’ailleurs pas.

L’interprète de « Elle me contrôle » ironise sur la météo : « Fait grave beau là-bas » commente en effet le papa d’Isaiah. On observe en effet en décors de fond, de gros nuages gris, et certainement un orage approchant.

Cette touche d’humour n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont commenté et validé la vanne de Matt Pokora, en la commentant avec des smileys fou rire.

« Un petit jour nuageux 😉 et le beau temps reviendra plus fort 😊 il faut venir aussi sur le bassin d’Arcachon 😘 » peut-on lire aussi en soutien de Sh’ym qui n’a pas hésité à rétorquer : « @mattpokora Coup de soleil sur la sseuf ! » justifiant que le soleil était tout de même bien présent et passait à travers les nuages.

Un peu de repos ne fera pas de ma à Shy’m, elle qui est de retour dans la série Profilage, sur TF1 dès le 20 août, pour la saison 10.

Elle a d’ailleurs passé le casting récemment en ayant assez peur puisqu’elle était débutante en tant qu’actrice mais son talent a finalement convaincu toute l’ équipe.