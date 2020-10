Shy’m sublime en mini-short et décolleté, montre tout (oups !)

Dans une publication sur Instagram, Shy’m semble très remontée et dénonce la censure sur les réseaux sociaux. Pour cela, la jeune femme a partagé plusieurs photos en noir et blanc où elle apparait en tenue osée. Regardez vous-même.

Shy’m pousse un gros coup de gueule

Ce mardi, Shy’m a partagé une photo d’elle en tenue osée pour faire passer un message important. En effet, la jeune femme n’a pas toujours sa langue dans sa poche pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur et le montre encore sur Instagram. La chanteuse a ainsi partagé sa solution pour, peut-être un jour, éradiquer le sexisme. Choquée, elle s’insurge contre des censures à propos des tenues vestimentaires féminins et le fait savoir.

Pour la jeune femme, il suffit de donner moins de paroles aux hommes sexistes :“Faut censurer les aubergines sensibles (abjectes, sexistes, étriquées, déviantes ou déshéritées)” déclare-t-elle tout d’abord. Elle va plus loin ensuite en expliquant qu’au lieu de faire la morale aux jeunes filles, il faudrait mieux éduquer les jeunes garçons : “Ou même mieux, les éduquer au stade de graines“. Ainsi, la chanteuse estime que ce n’est pas aux femmes de faire l’effort, mais bien aux autres d’être plus tolérants :”PAS NOUS“. Voilà qui est dit.

Benoît Paire sur Sh’ym : “Elle me manque toujours“

Dans la préface qu’il a rédigée pour le livre “Out!” qu’a écrit le journaliste Quentin Moynet, Benoît Paire s’exprime à cœur ouvert et se confie avec émotion sur sa précédente relation avec la chanteuse Shy’m. D’après le tennisman, la rupture a été délicate et d’ailleurs, il pense toujours à elle, quelques années après : La rupture m’a détruit, j’étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n’avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d’elle avec émotion” a-t-il déclaré.

Benoît Paire déclare également que le manque de son ancienne compagne, avait eu une incidence sur son jeu sur les courts de tennis : “Je ne pouvais pas être seul. Je suis passé à côté de certains matchs parce que mon ex me manquait trop, je pensais à elle en jouant”. Une déclaration saluée par de nombreux internautes qui estiment qu’il fallait avoir beaucoup de courage pour avouer une telle chose : “Beaucoup n’aurait pas le courage de l’avouer. Bravo pour sa sincérité“, “Il dégage beaucoup de paix et il est super lumineux ce jeune homme, hyper solaire et aérien. Je lui souhaite d’être heureux et j’espère un jour à nouveau amoureux” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.