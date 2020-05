Shy’m super sexy au naturel et montre ses marques de bronzage (elle est sublime)

Shy’m fait sensation sur Instagram. Habituée à porter des tenues extravagantes et du maquillage sensationnel pour ses shows, le confinement lui permet de se retrouver sans artifices. Et plutôt que de tenter d’être quelqu’un d’autre, elle s’assume au naturel et cela plaît beaucoup. Ses fans sont sous amoureux de la beauté de Shy’m.

Shy’m se montre au naturel et fait fondre ses abonnés sur Instagram

Shy’m ne semble pas manquer de confiance en elle. Et c’est en grande partie ce qui rend beau quelqu’un aux yeux des autres. la plus belle des femmes selon les critères de beauté de la société ne sera pas jugée belle si elle manque de confiance en elle. Car c’est d’abord dans son esprit qu’il faut se sentir bien pour pouvoir rayonner à l’extérieur. Les artifices ne servent qu’à souligner les qualités déjà présentes dans la personne. Et ils ne seront jamais suffisants pour quelqu’un qui ne s’aime pas. Shy’m se montre sous un jour naturel depuis le début de la pandémie. Confinement oblige, finit les concerts et les soirées mondaines. Les tenues spectaculaires et le maquillage restent donc au placard. Et cela ne dérange pas la chanteuse, ni ses fans.

Voir cette publication sur Instagram So Fresh & So Clean Clean 🧖🏽‍♀️ Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 29 Avril 2020 à 3 :22 PDT

Le confinement n’empêche pas la chanteuse de partager des photos d’elle avec ses fans

Sur Instagram elle partage ainsi des photos d’elle sur lesquelles elle porte très peu de maquillage. Juste un peu de mascara pour accentuer son regard et rien d’autre. Même ses tenues sont plus décontractées que celles que les fans ont l’habitude de voir porter la star. Et cela ne choque pas. Bien au contraire, elle est tout autant resplendissante. Car les plus belles tenues ne sont vraiment belles que lorsqu’elles sont portées avec style et élégance. Ainsi, un simple débardeur ou une chemine banale sont tout de même du plus bel effet sur Shy’m.

Voir cette publication sur Instagram 𝘑𝘰𝘶𝘳 55… 𝙀𝙣𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙢𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙨𝙪𝙧𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙛𝙞𝙣 🖤 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 10 Mai 2020 à 12 :09 PDT

Pas de perruques ou de coupe de cheveux extravagantes non plus. Shy’m n’a pas honte de se montrer au naturel sur les réseaux sociaux. Elle s’assume parfaitement et n’a pas de quoi rougir. Les fans ne manquent d’ailleurs pas de lui signifier à quel point elle est ravissante. Quelque soit la façon dont elle s’apprête pour ses photos, les fans de Shy’m la trouve superbe. Et l’on pourrait croire qu’ils sont aveuglés par le fait de l’adorer. Mais, voyez-vous même, cela va bien plus loin.

L’épanouissement est ce qui existe de plus attrayant et Shy’m l’a bien compris

Shy’m est bien dans sa peau et cela se voit. Elle souligne même les petites originalités de son visage. Sur la dernière photo en date postée sur Instagram, elle fait remarquer la forme que dessinent les grains de beauté de son visage. Une grande ours apparaît si l’on relie chacun des grains de beauté de Shy’m. Si à une époque les femmes voulaient absolument cacher sous du fond de teint les moindres imperfections, Shy’m a bien compris qu’elles sont en fait des atouts. Chaque petit défaut que nous avons nous rend original et il faut apprendre à les aimer. Ainsi, ils ne sont plus des défauts du tout. Ils deviennent ce qui nous différencient des autres mais pour le mieux.

Voir cette publication sur Instagram Tu la vois la Grande Ourse ? (Et le nez rouge) Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 21 Mai 2020 à 5 :24 PDT

Même avec un léger coup de soleil sur le nez, Shy’m a renoncer au fond de teint. Les fans sont abasourdis par tant de beauté. La beauté naturelle de Shy’m n’a rien à envier à celles des mannequins retouchés dans les magazines. Et c’est malgré elle un beau message qu’elle transmet. À l’heure où les tendances sont plus que jamais retransmises, elle partage un idéal naturel et réel de ce qu’est la beauté. Les femmes ne devraient pas avoir à s’identifier à une dizaine de personnes jugées parfaites sous prétextes qu’elles font vendre les magazines de mode. De plus en plus, des mannequins grandes tailles apparaissent et certains pays votent l’interdiction des retouches abusives des photographies. Ainsi, c’est la promotion de la réalité qui est faite. Et non celle d’un idéal fantasmé et inaccessible.

La beauté naturelle n’est pas inférieure à celle qui n’existe que grâce aux artifices du maquillage, au contraire

C’est une bonne chose car que nous le voulions ou non, nous sommes influencés par tout ce que nous voyons. Shy’m participe ainsi à éviter d’encrer dans la tête des plus jeunes des modèles irréalistes concernant la beauté féminine. Même la couleur de cheveux de Shy’m est de retour au naturel. Faire une pause dans les couleurs peut être bénéfique pour la santé des cheveux. Et cela lui va à ravir. Après avoir tout essayé, c’est aussi important de se rappeler à quoi l’on ressemble de temps en temps. Même si les concerts et les tournées vont certainement lui demander de prendre des looks extravagants, il reste essentiel de s’aimer tel que l’on est. En choisissant de poster des photos d’elle au naturel au lieu de photos de concerts ou de soirées passées, Shy’m montre à tous qu’il faut s’aimer soi-même.

Ses qualités, ses défauts, tout cela est finalement très relatif. Tout peut être une qualité si nous arrivons à lui donner de l’importance. S’aimer soi-même est le secret de la confiance en soi. Et cela peut relever d’un choix en premier lieu. Et de ce choix découlera une conviction inébranlable à force de persévérance. Et nous en avons la preuve en image un peu partout si nous savons où regarder. Shy’m en est un exemple frappant. Pas la peine de se cacher sous du fond de teint lorsque l’on a des grains de beauté qui forment une grande ours et un nez rouge à cause du soleil. C’est même très joli car Shy’m est elle-même.