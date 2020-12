Shy’m: très déçue d’annoncer une mauvaise nouvelle, obligée de prendre une décision radicale à cause de la Covid

Crise sanitaire oblige, Shy’m n’a pas eu d’autre choix que de reporter la date de sortie de son prochain album. Le problème, c’est que le titre de l’album correspond à sa grossesse. S’il sort plus tard, ça risque de ne plus être raccord du tout ! Une grosse déception pour la chanteuse…

Shy’m avait un plan d’enfer pour la sortie de son album. Tout d’abord, la chanteuse avait commencé par laisser apparaître son baby bump sur Instagram. Le 23 octobre 2020, elle avait en effet partagé un extrait du clip de son nouveau single Boy. On la voyait notamment tenir son ventre arrondi. Cette vidéo ne laissait pas de place au doute. Au sein de la rédaction de LDpeople, on sautait de joie à l’annonce de cet heureux événement !

L’ex-protégée de K.Maro a ensuite sorti son single Boy tout en postant de nouvelles photos de ventre sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais le vendredi 4 décembre, l’artiste de 35 ans doit se résoudre à faire part de la très mauvaise nouvelle à sa communauté. En effet, ce jour-là, son nouvel opus devait sortir.

Jour 222 devait sortir le 4 décembre, 222e jour de sa grossesse

« Aujourd’hui ça devait être beaucoup trop chouette. Nous sommes le 4 décembre et l’album devait sortir aujourd’hui », a expliqué l’interprète de Et alors ! dans sa publication partagée sur Instagram et Twitter : « En raison de la covidance, la sortie est retardée en début d’année prochaine ».

Shy’m a par la suite dévoilé que l’album devait s’appeler Jour 222 car le vendredi 4 décembre, la belle brune en était à son 222ème jour de grossesse ! « Car aujourd’hui, ça fait 222 jours que je cohabite avec mon mini humain. Je laisse compter les plus curieux le nombre de SA toussa toussa ».

Heureusement, ses fans ont été très nombreux à lui apporter leurs soutiens. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons adoré son plan de communication depuis la sortie du clip de Boy pour dévoiler sa grossesse jusqu’au nom de l’album. Sacrée Shy’m !

“J’adore les dents n*quées, les cicatrices…”

Le 30 octobre dernier, Shy’m s’est confiée aux journalistes de Konbini sur son style d’homme. Et sa réponse est plutôt surprenante ! “J’ai pas de style particulièrement physique, j’ai pas un type d’homme qui va me plaire. C’est des petits détails qui vont me séduire très vite”, a-t-elle répondu d’emblée. Cependant, elle a quand même tenu à indiquer qu’il y avait des “petits détails” qu’elle aimait bien. “Il y a d’autres choses qui sont complètement rédhibitoires comme les mains. J’aime beaucoup les mains donc si les ongles sont dégueulasses tu sais qu’il n’y aura pas de deuxième rendez-vous !” Au moins, c’est cash !

“Je suis très peu attirée par les beaux beaux garçons avec les abdos où il faut. Je préfère la petite bedaine que les abdos, le tout poil que le tout rasé. Il y a quelque chose d’insipide dans le parfait, j’aime bien les imperfections. J’adore les dents n*quées, les cicatrices… les imperfections me charment et me séduisent énormément.” Shy’m nous avait prévenu dans sa chanson “Et alors !” : elle n’aime vraiment pas les protocoles, les idées fixes, les copier-coller !