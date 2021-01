« Si tout le monde est d’accord… » Nagui évoque son avis sur l’échangisme à un candidat qui n’a rien demandé !

La diffusion du 3 janvier a été épique pour TLMVPSP ! En effet, Nagui taquine un candidat sur un sujet bien coquin…

Sur le plateau de « Tout le Monde Veut Prendre Sa Place », Nagui est le roi des petites blagues gênantes. Le présentateur a toujours su détourner les petites anecdotes des candidats pour en faire de belles histoires croustillantes. Mais dernièrement, ce sont des sujets beaucoup plus intimes qui sont abordés lorsque Nagui taquine un candidat. Et cette séquence du 3 janvier ne fait pas exception à la règle !

On peut même dire que le compagnon de Mélanie Page y est allé fort lors de cette partie ! Si certaines petites plaisanteries ont plu aux téléspectateurs, d’autres ne sont pas bien passées du tout. De quoi susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et toutes ne sont pas positives si l’on en croit les avis de ces derniers.

Nagui, le roi des taquineries !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Compte Officiel De TLMVPSP (@tlmvpsp_officiel)

Il y a quelques jours encore, Nagui taquine un candidat de « Tout le monde veut prendre sa place » avec une anecdote assez osée concernant sa rencontre avec sa compagne. Et pour cause, c’est une situation assez cocasse qui l’emmène a découvrir celle qui deviendra sa femme par la suite. En effet, le jeune couple s’était rencontré sur une vente de voiture. L’occasion pour Nagui de tenter quelques blagues salaces qui ne sont pas passées inaperçues !

Et comme toujours, les candidats en question ne peuvent qu’en rire ! Il faut dire que c’est ce qui crée le plus l’ambiance sur le plateau de France 2. D’autant plus que l’animateur sait être drôle sans offenser les participants de son émission. Mais il lui arrive toutefois d’être assez lourd dans ses propos.

Cette diffusion du 3 janvier a d’ailleurs été très commentée sur les réseaux sociaux. L’une des remarques de Nagui n’ayant pas plu aux téléspectateurs, ces derniers se sont empressés de le faire savoir. Les téléspectateurs se disent en avoir « marre des leçons moralisatrices » de l’animateur concernant la protection des animaux.

Nagui taquine un candidat sur une pratique osée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Compte Officiel De TLMVPSP (@tlmvpsp_officiel)

Et comme toujours, le sujet de cette taquinerie n’est autre que les « câlins » ! Mais cette fois, le sujet est plus osé puisqu’il parle bien de moments intimes à plusieurs. Décidément, plus rien n’arrête Nagui lorsqu’il décide de faire une blague. Tout a commencé alors que le participant déclare avoir fait un « diner à 4 » lors de leurs vacances. Une petite perche pour l’animateur qui a tout de suite pensé de manière coquine !

« On mettait tout sur la table » disait Armel, racontant son dîner. Mais Nagui, pense à tout autre chose ! « Ah Sur la table en plus » ! a-t-il déclaré. Il rajoute même que « si tout le monde est d’accord », l’échangisme est une pratique qui peut se faire. Nagui est donc loin de juger ses candidats sur leurs pratiques coquines et aime même en rire. Reste à savoir si Melanie Page est du même avis concernant cette pratique assez osée !