Sibeth Ndiaye: elle ose fumer en direct à la télévision et crée la polémique (Vidéo)

Sibeth Ndiaye: La porte parole du gouvernement a donné une interview pour l’émission BFM Politique, et cette participation n’est vraiment pas passée inaperçue !

Apolline de Malherbe, journaliste de BFM a, sans surprise, invité la porte parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye pour évoquer le déconfinemment par écran interposé. Chacune était donc respectivement installée dans son bureau. C’était une interview assez étonnante puisque visiblement Sibeth Ndiaye ne réalisait pas qu’elle était filmée juste avant son interview, en train de fumer et apparemment, d’écrire un SMS sur son téléphone.

« Vous l’avez vue elle est en train de se préparer, elle est dans bureau. Vous l’avez vue peut-être pas tout à fait consciente qu’elle était filmée ».s’est exprimée la journaliste Appolline de Malherbe.

Puis elle s’est excusée pour la porte-parole : « Je voudrais également présenter mes excuses aux téléspectateurs, parce que l’on vous a vue il y a quelques instants en train de fumer une cigarette, et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez filmée. Ce n’était que quelques secondes avant la prise d’antenne ».

Sibeth Ndiaye s’est alors mise à rire, ne prenant peut-être pas tout à fait au sérieux, l’effet escompté sur les téléspectateurs.

Cette attitude n’est d’ailleurs pas du tout passée sur les réseaux sociaux : certains ironisent :

« Non vous ne rêvez pas, le cow-boy clope au bec qui vient de passer en direct sur BFMTV est bien Sibeth Ndiaye. Il y a 0 montage » a lancé un internaute sur la toile ou encore : »Sibeth Ndiaye ne savait pas qu’elle était à l’antenne ! Mais elle ne connaissait pas non plus la loi et ne savait pas que depuis 1991 il est interdit de fumer dans son bureau et dans toutes les administrations ».s’est exprimé un autre téléspectateur et internaute révolté.