Simon le fils de Benjamin Castaldi au poste de police pour une sombre affaire d’arnaque!

Simon Castaldi, fils de Benjamin Castaldi est face à la justice ce jeudi 7 janvier. Une explication inédite sur une « sombre histoire » à laquelle il a participé.

Le début d’année n’est sûrement pas celui qu’il attendait. Après avoir fait la fête et apprécié les quelques jours faisant passer vers 2021, Simon Castaldi fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et pas de la plus belle des manières ! Bien au contraire, les fans du fils de Benjamin Castaldi ont découvert une sombre histoire dans laquelle il est impliqué. Et la police lui aurait demandé de s’expliquer sur le sujet le 7 janvier dernier. Une tragédie pour le jeune homme de 20 ans ? Il semblerait bien que oui !

Simon Castaldi, une future star !

Simon Castaldi est le second fils de Benjamin Castaldi qu’il a eu avec Valérie Sapienza, sa première femme. Il est le frère de 3 autres garçons dont Julien, Enzo ainsi que Gabriel. Une fratrie soudée et qui s’aime puisque malgré ses 3 relations, le chroniqueur de Baba a fait en sorte de garder les liens intacts. Il vient donc d’une belle famille recomposée et ne peut qu’en être heureux. La preuve : son ascension professionnelle jusqu’à maintenant.

Rappelons que le jeune homme avait fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux dans « Prince and Princesse Love Live ». Le programme de dating était très populaire sur Instagram. Et jusqu’à maintenant, il continue à faire parler de lui. Mais si le jeune homme fait le buzz désormais, ce ne sont vraiment pas pour les bonnes raisons.

Un passage au poste !

En effet, le jeune homme avait publié une photo de lui devant le poste de police de Créteil. Un cliché qui avait beaucoup intrigué ses fans puisque que le fils de Benjamin Castaldi avait toujours été très discret et calme. Alors que s’est-il passé ? « J’ai été entendu deux heures par un OPJ » a-t-il avoué à sa petite communauté. L’objet de l’histoire repose sur des faits qui se sont passés durant l’été 2020 alors qu’il était en vacances à Cannes.

La star des réseaux sociaux avait alors été mise en relation avec une jeune fille qui propose des séjours à l’hôtel contre des investissements sur Snapchat. Une affaire qui semblait intéressante pour lui, aussi il a accepté de souscrire pour son offre durant 5 jours. Mais pour des raisons personnelles, le jeune homme ne reste que 2 jours et finit par s’en aller. Et si quelques jours il se fait appeler par la police pour non-paiement des chambres, il laisse son frère Julien gérer la suite de l’histoire.

Le fils de Benjamin Castaldi met en garde sa communauté !

Alors qu’il pensait cette histoire loin derrière lui, Simon Castaldi est de nouveau convoqué par la police ! En effet, la jeune fille qui l’a contacté aurait été dans un système d’arnaque à la carte ainsi que d’usage de faux. Une affaire plus que grave qu’il devait donc expliquer pour éviter d’avoir encore plus de problèmes.

Il met alors ses fans en garde : « si on vous propose des choses gratuitement, faîtes attention » ! Et oui, il est facile de se retrouver dans des affaires sordides de ce genre lorsqu’on n’est pas assez prudent. En tout cas, la leçon est bien retenue pour Simon et Julien !