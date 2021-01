Simon (Secret Story 5): ce qu’il devient, 10 après son aventure télévisée, nous l’avons retrouvé!

Simon Ambroise avait 20 ans lorsqu’il participait à la saison 5 de Secret Story. Nous étions alors en 2011 et cette édition, présentée par Benjamin Castaldi, était remportée par Marie Garet. Simon, bien qu’il n’ait pas gagné, passionnait les fans du programme. Alors, LDPeople s’est intéressé à ce qu’il devient aujourd’hui, 10 après son aventure télévisée. Il mène une vie simple, loin du monde de la télévision à présent. Mais il est toujours aussi bien accompagnée qu’à l’époque. En effet, si dans la Maison des secrets il avait eu une histoire avec la belle Juliette, il est aujourd’hui en couple avec une ravissante jeune femme. Et vous allez voir qu’ils ont une passion commune.

Simon se porte bien et vit de sa passion

Simon faisait partie de l’édition de Secret Story qui a révélée Ayem Nour au grand public notamment. Et si pour elle la notoriété n’a fait que grimper, Simon a préféré se ranger et mener une vie loin des tumultes médiatiques. Toujours est-il que les internautes n’ont pas perdu sa trace pour autant. En effet, il officie désormais sous le pseudonyme de “Patcho” sur les réseaux sociaux. Passionné de tatouage, il en a fait son métier. Il travaille donc au Shadow Ink Tattoo Studio dans le 16ème arrondissement de Paris. Sa passion pour les tatouages, il la partage avec celle qui partage sa vie depuis une année déjà, Barbara Alua. La jeune femme est mannequin en freelance et sa peau est tatouée de superbes pièces de différentes tailles et de diverses inspirations. Tous les deux forment un couple qui forcent l’admiration des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B a r b a r o 🐊 (@crocodiletoujoursfragile)

Secret Story , une aventure inoubliable pour ses participants

Simon a bien changé depuis sa participation à Secret Story. Et votre magazine LDPeople fait le point à ce sujet. Il a rasé ses cheveux, s’est taillé une barbe et possède davantage de tatouages qu’il y a 10 ans. Investi dans son travail de tatoueur, Simon en a peut-être effectué plusieurs sur sa douce. Tous les deux sont couverts d’encre sur différentes parties de leurs corps. Mais le redu final reste très esthétique. Pour les amateurs de tatouages, ce sont des personnes qui ne manquent pas de charisme. Pour les autres, il vaut mieux éviter de songer aux aiguilles qui ont été nécessaires pour effectuer un tel ouvrage.

Le jeune homme de 20 ans était éliminé au 57ème jour de sa présence dans la Maison des secrets. Nominé à trois reprises, la huitième semaine de Secret Story sonnait la fin de son aventure. Un déchirement pour ses fans qui le voyait aller bien plus loin. Juste après sa sortie, c’est Ayem Nour qui effectuait la sienne. Et leurs destins ont été bien différents par la suite. Mais déjà pour Simon, les tatouages étaient mis en avant. En effet, son secret était qu’il était “la clé du secret de la maison” et il résidait justement sur l’in de ses tatouages. C’était Marie qui découvrait le bon tatouage et qui gagnait ainsi une place en finale.