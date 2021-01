Slimane bouleversé par ce message de Gilbert Montagné, qu'il ne attendait vraiment pas !

Le 25 janvier prochain, Slimane dévoilera l’intégralité de sa reprise de “Le Blues de toit”, chanson de Gilbert Montagné. Ce dernier a tenu à remercier l’artiste pour cette jolie attention dans un beau message en vidéo. La rédaction de LD People va vous montrer ce qu’il a dit.

Slimane ému par le compliment de Gilbert Montagné

Plutôt très actif sur ses réseaux sociaux, Slimane partage régulièrement son quotidien à ses plus de 830 000 abonnés. Pour remercier ses fans d’être toujours présents pour lui, il a décidé de réaliser un nouveau projet. En effet, il y a quelques jours, le chanteur a donné un rendez-vous mensuel à sa communauté. Le collègue de Vitaa proposera, à partir du 25 janvier prochain, une cover par mois. Et pour débuter, il a choisi une chanson de Gilbert Montagné : “Le Blues de toi“.

L’interprète original, ravi par cette décision, n’a pas hésité à le remercier pour cette reprise : “Salut Slimane, ça m’a fait très plaisir d’écouter ce petit teaser que tu avais fais pour “Le blues de toi” que tu vas nous faire en entier le 25 janvier. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir et bravo pour tout ce que tu fais” a-t-il notamment dit. Un message qui a forcément touché Slimane, mais également Matt Pokora. Ce dernier a également pris le temps de réagir dans les commentaires et a dit : “Cet homme est un soleil” en parlant de Gilbert Montagné.

Il est auteur du titre des enfoirés

Cette année sera particulière pour la troupe des “Enfoirés” puisque leur concert se déroulera à la Halle Tony Garnier de Lyon, sans public. Mais pas de panique, l’enregistrement sera évidemment bien diffusé sur TF1 au mois de mars. Pour autant, c’est un véritable coup dur pour la récolte de fond puisque la vente de billet représentait une partie non négligeable de la somme finale. Heureusement, il reste la vente de CD et DVD du spectacle et dans celui-ci on trouvera le titre “Maintenant” écrit par Slimane.

Ce titre, Slimane l’a notamment écrit avec les musiciens Yaacov Salah et Meir Salah, ses “frères du cœur” et à qui on doit notamment le single “Paname”. Dans une récente interview, le chanteur précise comment il a été contacté : “J’ai reçu un coup de fil et on m’a demandé si j’avais envie de la faire. C’était une énorme fierté, un grand plaisir et un peu de pression aussi, de passer après tous ces auteurs et compositeurs qui ont fait les hymnes des ‘Enfoirés” a-t-il notamment déclaré.