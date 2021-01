Slimane en couple avec une mystérieuse jeune fille ? les fans se posent énormément de question

Comme de nombreuses stars sur la toile, Slimane n’a pas manqué de donner des nouvelles à ses fans pour ce réveillon de Nouvel An. Ainsi, le chanteur a profité de l’occasion pour publier un cliché sur lequel il s’affiche avec une jolie femme brune. Il n’en fallait pas plus pour susciter l’interrogation auprès de sa communauté. Dès lors, tout le monde se demande qui est celle qui partage sa soirée. Toutes les rumeurs ont donc couru sur les réseaux sociaux. LD People vous en dit plus sur ce cliché qui crée l’événement.

Slimane : son couple enfin dévoilé ?

Un sujet très tabou

Depuis que Slimane s’est fait connaître grâce à sa participation à The Voice, l’artiste a toujours été très discret sur sa vie privée. Même si certains lui ont prêté quelques aventures, le chanteur s’est toujours montré très discret sur le sujet. Néanmoins, les rumeurs grondent sur la toile ! Ainsi, certains internautes sont persuadés qu’il est en couple avec celle qu’il ne quitte plus dans le cadre de la promotion de leur dernier album. En effet, ces derniers mois Vitaa et Slimane sont apparus véritablement inséparables. Il est vrai que les deux jeunes gens sont régulièrement ensemble, pour ne pas dire tout le temps. En réalité, leur relation serait simplement amicale.

Mais en raison du succès de leur album intitulé Versus, les deux chanteurs multiplient en effet les apparitions dans les médias. Et il faut bien avouer qu’ils ont une belle complémentarité. Pour preuve, le public ne s’est pas trompé puisque leur dernier opus vient d’être couronné d’un disque de diamant. Mais concernant leur relation, les choses sont claires. Ils sont très proches, mais ne sont pas en couple ! Alors qui est la compagne de Slimane ? LD People tente de lever le voile sur ce mystère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

Une très jolie et énigmatique brune

Ce 1er janvier, Slimane partage donc un cliché de son réveillon de Saint-Sylvestre. Sur cette publication, le chanteur apparaît au mieux de sa forme. Très élégant et très souriant, il tient dans ses bras une jolie jeune femme. Dès lors, il n’en faut pas plus pour créer un véritable buzz. Parmi les nombreux commentaires, quelques internautes demandent si c’est la nouvelle élue de son cœur. Pour certains, il s’agit d’ailleurs d’une certitude au vu des regards qu’ils échangent. Pourtant, Slimane n’a rien confirmé sur cette question. Mais pour d’autres, il ne s’agit pas du tout de la compagne du chanteur.

Ainsi, certains followers affirment qu’il s’agit de sa maman. En tout cas jusqu’à ce jour, aucune réponse définitive ne peut être envisagée. Car au sujet de sa vie privée, Slimane aime entretenir le mystère. En tout cas, la photo a eu le mérite de susciter un grand nombre de réactions. Puisque ce sont près de 70 000 likes qui sont venus gratifier ce joli cliché. Alors petite amie ou membre de la famille, l’avenir nous le dira. À moins qu’une fois de plus, l’acolyte de Vitaa ne fasse un véritable blackout total sur tout ce qui touche de près ou de loin à son jardin secret. Pourtant, s’il a décidé de publier cette photo, il y a peut-être une bonne raison. En tout cas, ses fans sont persuadés qu’il s’agit bien de quelqu’un de cher à son cœur au vu de son attitude…