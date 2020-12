Slimane “en souffrance” métamorphosé, méconnaissable, dévoile son nouveau corps pour la 1ère fois!

Slimane, chanteur découvert dans The Voice, il y a quelques temps a subi une transformation et le moins qu’on puisse dire c’est que c’est assez impressionnant !

Le jeune homme a toujours été très stylé et il portait toujours des vêtement assez larges. Très pudique dans sa vie privée, il n’est jamais parvenu à montrer son corps et encore moins sur Instagram.

Mais là le BFF de Vitaa, a la surprise générale, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit. Faire du sport !

On peut voir qu’il a des muscles assez développés et que son corps s’est littéralement modifié depuis qu’il a été révélé au grand public.

“Souffrance. Détermination. Changement. » écrit-il en légende ! Une magnifique leçon qui force le respect.

Ses fans n’en reviennent toujours pas en commentaires et n’arrêtent pas de le féliciter pour son courage et sa détermination.

On peut d’ailleurs lire entre autres : “c’est tellement ouf comment ton corps a changé !! tu peux être fier de toi”, “T’es le plus fort, fière de toi”, “Bravo tu ne pourras qu’être fier de toi”, “Wouahhh le beau goss !!!!❤ Franchement trop fier de lui pour sa détermination” ou encore “ce garçon et l’exemple même du courage et de la determination 10 ans de galère dans la chanson et avec du courage il a plus que réussi et maintenant il nous montre que lorsque l’on veu on peu il se forme un corps d’athlète bravooo de l’exemple quand on veut on peu. »