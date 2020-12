Slimane musclé et aux côtés d’une très jolie jeune femme dans une piscine: La toile s’enflamme!

Slimane est nouvellement très musclé et il le montre ! Il a envie de multiplier les photos et n’hésite pas à le faire. C’est en effet l’émission de télé-crochet, The Voice, qui a révélé le chanteur Slimane qui s’est toujours montré vêtu de tenues très larges !

Toujours très stylé mais très pudique concernant ses formes qu’il trouvait trop arrondies, le chanteur n’avait jamais dévoilé son corps sur les réseaux sociaux… Mais depuis le 16 décembre dernier, tout a changé.

LD People vous dévoile tout sur ce cliché romantique et intriguant. Le partenaire de Vitaa a meme partagé une vidéo dans laquelle il réalise une séance de musculation et exige son torse nu et luisant après de gros efforts.

Dans cette vidéo, pour une fois, il est très peu vêtu, et c’est parce que ce dernier est plutôt heureux de sa récente transformation physique.

Les internautes ont même découvert les muscles travaillés et apparents de Slimane , et son impressionnante perte de poids depuis son apparition dans The Voice.

Il est ravi du résultat même s’il reconnaît avoir été « en souffrance » durant les séances de sport. Et ce 21 décembre, le beau brun au bonnet a posé à côté d’une jeune fille, très jolie dans une piscine, et donc torse nu !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

Ses abonnés l’ont découvert, le sourire jusqu’aux oreilles.

Et sur son post, la star est avec une jeune femme, elle aussi très souriante, et qui a déposé sa main sur le torse de Slimane…

Et les internautes se sont totalement enflammés : « Vous êtes sublimes », « La chance ! », « Vous semblez si heureux », « Il y en a qui ont la belle vie », certains y voient déjà une relation de couple : « Sexy couple », « vous êtes si beaux ensemble ».

La publication a déjà reçu 55 000 j’aime, et les commentaires ne sont que positifs la concernant !

Et voici ce qu’il exprimait en plein effort sur une de ses vidéos : “Souffrance. Détermination. Changement.” Et D’ailleurs, en commentaires, ses fans n’en reviennent pas et le félicitent pour son courage et sa détermination. On peut notamment lire : “c’est tellement ouf comment ton corps a changé !! tu peux être fier de toi”, “T’es le plus fort, fière de toi”, “Bravo tu ne pourras qu’être fier de toi”, “Wouahhh le beau goss !!!!❤ Franchement trop fier de lui pour sa détermination” ou encore “ce garçon est l’exemple même du courage et de la determination 10 ans de galère dans la chanson et avec du courage il a plus que réussi et maintenant il nous montre que lorsque l’on veu on peu il se forme un corps d’athlète bravooo de l’exemple quand on veut on peu. »

Que de succès pour ce beau chanteur, qui a en plus remporté, récemment les NRJ Music Awards aux côtés de son acolyte Vitaa, grâce à leur titre “Meleğim”, les deux amis sont repartis avec le NMA de la “Collaboration de l’année”, un prix qui leur “donne envie de refaire un duo”.