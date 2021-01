Slimane et Vitaa coincés? Au plus mal, cette étrange déclaration de la chanteuse… Ils seraient à la recherche d’un nouveau label

Slimane et Vitaa cartonnent. Séparément mais aussi lorsqu’ils forment un duo. Tant et si bien que c’est tout un album que les deux artistes travaillent à deux. Mais il semblerait que leur projet ait du mal à voir le jour. En effet, une annonce de la chanteuse sur Instagram interpelle. À en croire ce message, l’album de Slimane et de Vitaa est compromis si ils ne trouvent pas très vite un nouveau label pour continuer l’exploitation. LDPeople vous explique tout dans la suite de cet article.

Slimane et Vitaa sont en perte de vitesse ?

Slimane et Vitaa sont des artistes incontournables de la scène musicale actuelle. Pourtant, il semblerait qu’ils ne parviennent pas à aller au bout de leurs envies. Improbable qu’ils ne puissent pas trouver un label qui leur fasse confiance. L’album VersuS (V majuscule pour Vitaa et S majuscule pour Slimane), est sorti en 2019. Il rencontrait un tel succès que les artistes ont décidé de préparer sa réédition. Les fans étaient au rendez-vous et VersuS : Chapitre II a vu le jour le 2 octobre 2020. À l’heure actuelle, cet album est certifié disque de diamant. Mais voilà, ils ne sont pas au bout de leurs peines. Le label Jef Jam ne semble pas vouloir continuer de s’occuper de l’exploitation de l’album davantage. Ou bien est-ce les artistes qui décident de changer leurs fusils d’épaules ? C’est peu probable.

C’est un message de Vitaa sur Instagram, partagé en story, qui interpelle. En effet, le travail de Slimane et de la chanteuse lance un appel d’offres pour des labels de musique. Sans label, Slimane et Vitaa pourront-ils tenir leurs engagements concernant les concerts ? Les fans croisent les doigts mais s’attendent au pire. Car avec le contexte actuel, il est difficile de rester optimiste. La culture a pris un sacré coup dans l’aile et les concerts sont bien la dernière chose qui devrait être autorisé en temps de crise sanitaire. Alors que la pandémie reprend de plus belle avec une hausse des contamination. En ajoutant à cela une campagne vaccinale qui inquiète et les variants du virus aux portes du pays, l’ambiance n’est pas à la sérénité effectivement. Serait-ce pour ces raisons que le label en place est désormais hors jeu ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

Un avenir incertain pour la réédition de leur album

Slimane et Vitaa ne perdent pas espoir de continuer à faire vibrer leurs fans. Car leur duo est solide et les morceaux sur lesquels ils ont bossé sont des barres de dynamite. Il ne manque qu’un encadrement impeccable pour tirer le meilleur de leur projet. Les fans de Slimane et de son acolyte patientent et croisent les doigts pour que la suite soit tout aussi belle et percutante que leurs débuts. Et comme pour conjurer le mauvais sort, les publications concernant cette recherche de label mettent un titre bien aprticulier en avant. Celui intitulé Ça ira. C’est tout le mal que LDPeople et que leurs fans peuvent leur souhaiter. Slimane et Vitaa ne lâcheront rien pour faire vibrer leur public, quelques soient les conditions et aussi spéciales soient-elles.