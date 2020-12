Slimane et Vitaa : “Comme il la désire”, “Ça y est, ils sont en couple”, leur troublante photo qui sème le doute et la zizanie chez leurs fans

Ce lundi 30 novembre, Slimane vient de poster un magnifique cliché sur Instagram. On le découvre aux côtés de la sublime Vitaa. Les fans du duo en vogue adorent. Mais ils se posent de nombreuses questions sur la nature de leur relation. Le buzz se transforme aujourd’hui en polémique !

Slimane a partagé une adorable photo en noir et blanc sur son compte Instagram. Ce lundi 30 novembre, il pose avec son acolyte Vitaa, tous deux vêtus d’une veste en cuir noire. Et c’est Nikos Aliagas qui a immortalisé l’instant. L’ancien candidat de The Voice semble n’avoir d’yeux que pour la belle chanteuse. Si de nombreux fans ont complimenté les deux artistes, quelques internautes ont aussi critiqué Slimane pour son attitude envers la belle brune.

“Excusez moi mais son regard en dit long.”

“Comme il désire Vitaa excusez moi mais son regard en dit long”, a commencé par faire remarquer une abonnée. Il n’en fallait pas plus pour lancer les hostilités. “Non, c’est juste qu’il est tellement habitué à faire des poses pour les photos, ça ne dit rien du tout, Vitaa est mariée et il le sait très bien ! Donc non c’est juste une photo s’il fallait à chaque fois dire il est amoureux de Vitaa, le pauvre il n’est pas sortie de l’auberge”, a rétorqué une autre personne plus pondérée. “Ça y est, il font une pose collée avec un regard, ça y est ils sont en couple. Laissons les gens dans leurs délires”, s’est amusé un troisième internaute, non sans ironie.

“Changez rien, vous êtes au top.”

Enfin, certains saturent carrément avec la surmédiatisation du binôme. Ils n’hésitent pas à le faire savoir au risque de se faire critiquer à leur tour. “Sincèrement, les rageux qui critiquent votre duo à base de ‘Slimane t’es mieux tout seul’ ou je sais pas quoi… OSEF. Ce que vous faites ensemble, c’est magnifique, y’a un vrai truc avec votre rencontre artistique. Vous pouvez continuer ou arrêter et reprendre vos chemins, tant que ça vous comble, et quoi qu’il en soit ensemble vous êtes un pur joyau. Je voudrais bien que les gens qui n’ont rien de plus intelligent à dire se taisent. Changez rien, vous êtes au top.”

Un duo inséparable !

En tous cas, le duo cartonne avec leur album “VersuS” et leur réédition “Chapitre II”. En octobre dernier, Slimane et Vitaa confiait à Pure Charts à quel point ils étaient inséparables. « Pendant le confinement, on s’est pas mal manqué, on ne se voyait plus du tout, on s’écrivait beaucoup. Via nos réseaux aussi, on a commencé à écrire des chansons, à impliquer un peu les gens, ça leur a vachement plu, on leur demandait même des idées de thèmes. On composait tous les deux en ligne, sur Instagram, en live, c’était assez inédit de faire ça » a ainsi expliqué Vitaa.

L’artiste enchaîne ensuite. Elle raconte qu’ils se sont retrouvés avec « pas mal de titres en chantier. On avait parlé de faire une réédition et on s’est dit qu’on avait quasiment de la matière pour refaire un album. Donc on a pensé cette réédition comme un nouvel album », a-t-elle ensuite enchaîné. A défaut d’un couple dans la vie (Vitaa est mariée NDLR), il s’agit d’un véritable duo musical gagnant !