Slimane et Vitaa quittent la France, une bien triste nouvelles pour les fans!

Slimane et Vitaa quittent la France ! Ils partent de Paris pour le Maroc et plus précisément Marrakech. En effet, les chanteurs travaillent encore sur des morceaux tous les deux et préparent aussi l’organisation de leurs futurs concerts. Des concerts reportés en majorité, dont quelques-uns annulés, à cause de la pandémie qui fait rage. Avec l’annonce du nouveau confinement en France, Slimane et Vitaa ont fait leurs valises pour se rendre de l’autre côté de la Méditerranée. Ils profitent ainsi d’un ciel plus clément qu’à Paris. Et envoient du soleil à travers les réseaux sociaux pour réchauffer les cœurs de leurs fans.

Slimane et Vitaa quittent la France pour un confinement ensoleillé au Maroc

Slimane et Vitaa ont encore rebelles surprises à présenter à leurs fans. Ils s’impatientent tout deux de reprendre les concerts et de remonter sur scène. En effet, rien ne semblerait pouvoir leur faire plus plaisir que de retrouver leur public. Mais la pandémie empêche cet événement d’avoir lieu. Les concerts, les salles de spectacles, les théâtres ou encore les cinémas, c’est tout l’univers de la culture qui est à l’arrêt. Le nouveau confinement en France fait suite au constat alarmant que les hôpitaux commencent à être débordés. Les cas de contamination par la Covid-19 sont de plus en plus nombreux. Mais Slimane et Vitaa ont su réagir à temps pour quitter le pays. Direction le Maroc, ils vont passer dans un endort du monde moins affecté, un confinement plus souple. Au Marrakech, les chanteurs pourront même profiter davantage du soleil qu’à Paris.

Si Slimane et Vitaa ont opté pour cette solution, ils n’oublient pas leurs fans restés confinés en France. Régulièrement sur leurs comptes Instagram respectifs, les chanteurs partagent des publications qui apportent du soleil dans nos grisailles quotidiennes. En effet, le nouveau confinement n’a évidement pas été accueilli comme une fête par les Français. Slimane et Vitaa connaissent leurs chances de pouvoir s’ne évader et n’oublient jamais que sans leurs fans ils ne seraient pas là où ils sont. La carrière d’un artiste ne tient effectivement pas qu’au talent. Le chanteur n’oubliera jamais d’ailleurs qu’il s’est fait connaître grâce à The Voice. Sans les votes de ses fans, ils n’auraient donc pas eu la chance de réaliser son rêve.

Des messages plein de positivité de la part des chanteurs

Slimane et Vitaa tiennent également à envoyer de bonnes ondes à leurs fans car ils n’ont pas pu passer à côtés des actualités sinistres. Non seulement la pandémie bat son plein mais des attentats sont perpétrés sur le territoire. Sans entrer dans les détails, Slimane souligne que nous sommes dans un “monde de fous” et tente de partager de la joie pour faire plaisir à ses fans. Dans une piscine, sous le soleil du Maroc, au mois de novembre, voilà de quoi apporter du bonheur en barre à ses abonnés. De quoi oublier un peu les incertitudes et les angoisses liées au contexte actuel.