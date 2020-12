Slimane et Vitaa : “Merci d’avoir redonné une carrière à cette has-been” Le tweet assez maladroit d’une ancienne ministre a leur sujet

Ce samedi 5 décembre, avait lieu la cérémonie 2020 des NRJ Music Awards. A cette occasion, le duo Vitaa et Slimane a remporté 3 récompenses lors de cette soirée animée par Nikos Aliagas. Une belle performance qui a été saluée par Najat Vallaud-Belkacem. Malheureusement pour elle, son message n’a pas plu à tout le monde. Pas de panique, LD People va vous expliquer pourquoi.

Le message douteux de Najat Vallaud-Belkacem

C’est les mains chargées de trophées que Slimane et Vitaa ont quitté la cérémonie des NRJ Music Awards. En effet, le duo est notamment reparti avec 3 récompenses. Un beau résultat qui a fait plaisir à Najat Vallaud-Belkacem qui a tenu à féliciter les chanteurs : “Trop contente que Vitaa et Slimane remportent le prix du duo francophone de l’année. L’occasion de remercier 1 million de fois Slimane de nous avoir réentrainé sur les ondes la merveilleuse Vitaa qui nous avait tant manqué depuis des années” a notamment déclaré l’ancienne ministre sur son compte Twitter.

🚨 “Merci d’avoir redonné une carrière à cette has-been”, le tweet (très) malaisant d’une ancienne ministre au sujet de Slimane et Vitaa ! https://t.co/rB0VjllOTs pic.twitter.com/OXYhQsOxgb — Public Mag (@InsidePublic) December 7, 2020

Si à première vue le tweet à l’air d’être plutôt sympathique, de nombreux internautes ne l’ont pas pris comme ça. En effet, certains pensent que Najat Vallaud-Belkacem se moque de Vitaa en remerciant Slimane de lui avoir permise de revenir sur le devant de la scène : “Ptdr elle a dit ‘merci Slimane d’avoir redonné une carrière à cette hasbeen de Vitaa'”, “Elle a dit tout haut ce qu’on pense tous tout bas”, “Au secours votre tweet #malaise” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Vitaa et Slimane ne regardent pas les messages des haters

Si le message de Najat Vallaud-Belkacem a été mal pris, Vitaa et Slimane ne font pas attention aux haters. En effet, lors d’une récente interview ils ont notamment expliqué qu’ils ne lisaient pas les messages de ceux qui déversent de la haine : “J’ai la chance par exemple sur Instagram d’avoir un public très bienveillant, alors bien sûr il y a des haters de temps en temps mais par exemple Twitter je ne lis pas les messages des gens parce que je trouve qu’il y a un tel déversement de haine que cela ne m’intéresse pas” a notamment expliqué Vitaa.

Même son de cloche pour Slimane, à une différence près. En effet, à ses débuts, le jeune homme regardait souvent les messages et se minait souvent dès qu’ils étaient pas bons. Mais aujourd’hui, c’est terminé, il ne retient que le positif : “Je me concentre sur ceux qui sont positifs en plus on a la chance qu’ils soient plus nombreux donc c’est bien. Après à part mes amis, la famille, la musique et la cuisine, le reste je m’en fiche un peu”. Et la rédaction de LD People lui donne totalement raison.