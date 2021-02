Slimane enflamme la toile: Il pose sans vêtement, ses fans adorent!

Bien évidemment, il n’est plus nécessaire de présenter Slimane. En effet, depuis sa sortie de The Voice, il est désormais l’un des chanteurs les plus suivis en France. Ainsi, chacune de ses apparitions crée de véritables petites émeutes. Mais aujourd’hui, l’artiste va beaucoup plus loin. Ainsi, il met véritablement le feu aux réseaux sociaux. Car Slimane s’affiche sans aucun vêtement sur la toile. Les internautes ne manquent évidemment pas de réagir. LD People vous raconte tout.

Slimane : une reconversion dans le mannequinat ?

Une véritable star

Les fans de The Voice se souviennent. En effet, le public se rappelle de la première apparition de Slimane à la télévision. Ce jour-là, il décide de reprendre le titre À fleur de toi. Et immédiatement, les coachs ainsi que le public sont totalement subjugués. Aussi, le choix de ce titre est loin d’être anodin. Puisqu’il s’agit d’une reprise de Vitaa avec laquelle il est aujourd’hui véritablement ami. D’ailleurs, les deux artistes semblent désormais inséparables. Pour preuve, leur dernier album commun VersuS est un véritable carton. L’album vient d’ailleurs d’être certifié disque de diamant.

Et pour couronner le tout, Slimane était récemment primé aux Victoires de la Musique. Dès lors, le chanteur devient désormais un artiste incontournable. Même Les Enfoirés ont également fait appel à lui, preuve de son immense notoriété. Mais aujourd’hui, la musique n’est pas au cœur du sujet. En effet, Slimane a véritablement enflammé la toile suite à l’une de ses dernières publications. Non sans humour, le jeune homme se dévoile. Visiblement, il n’a pas froid aux yeux. Pour la première fois, il montre, presque tout ! LD People revient sur cette photo loin d’être passé inaperçue…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

“ Je me suis pris pour un mannequin «

Sur Instagram, Slimane prend la pose pour l’occasion. Immédiatement, la photo fait le buzz. Immédiatement, la photo fait le buzz. Car le chanteur a visiblement perdu un peu de poids. Il affiche désormais des muscles saillants et une taille beaucoup plus fine. En résumé, il est tout simplement splendide ! Mais alors, quelle mouche l’a piqué pour s’afficher de la sorte ? Slimane donne lui-même la réponse : » Je me suis pris pour un mannequin « . Mais en rajoutant avec humour » en soldes le mannequin « . Pourtant, sa communauté ne semblait pas tout à fait d’accord avec lui. » Peut-être en solde mais le rapport qualité-prix vaut toujours le coup « .

En effet, ses fans sont totalement bluffés. Ainsi, les commentaires élogieux pleuvent littéralement sur la toile : » Magnifique « , » Pas mal le mannequin quand même « , » Le beau gosse « . Aussi, tous semblent unanimes, Slimane parait de plus en plus beau. Voici donc des compliments qui devraient aller droit au cœur du meilleur ami de Vitaa. Car en plus de vendre des albums en pagaille, Slimane devient également une star du web grâce à sa photo. Dès lors, certains imaginent même une suite à sa carrière. Avec un tel physique, des membres de sa communauté le verraient bien défiler sur les podiums. Mais il n’est pas certain que cela soit réellement son souhait. Car pour Slimane, sa vie est ailleurs : la musique paraît effectivement combler sa vie !