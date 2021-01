Slimane: le chanteur victime d’un “raid” de trolls sur la toile, les auteurs s’expliquent…

Ce dimanche 10 janvier, le chanteur Slimane a subi une attaque de “trolls” sur Instagram. Tout a commencé avec une simple bonne nouvelle que l’ancien de The Voice 5 annonçait à ses fans. Décryptage.

Ce dimanche 10 janvier, le chanteur Slimane souhaitait simplement annoncer à ses fans une bonne résolution ! En effet, l’ancien de The Voice 5 a décidé de publier une cover, soit une reprise, chaque mois à partir du 25 janvier. Forcément, ça a tout de suite plu à un grand nombre d’internautes.

Accusé de plagiat par de nombreux internautes !

Oui mais voilà, parmi les commentaires, Slimane s’est étonné de trouver des accusations de “plagiat”. En effet, une cover comme son nom l’indique, est une reprise d’un titre d’un autre artiste. Le principe est de “reprendre” une chanson déjà qui a déjà été interprétée, sans la modifier. On est donc loin du plagiat qui consiste à discrètement voler un artiste pour s’approprier son oeuvre.

L’acolyte de Vitaa s’est amusé de ces commentaires. Mais voyant ces commentaires se multiplier à vitesse grand V, il a tenu à prendre la parole dans une Story. “Quelques uns sont incroyables. Je poste la vidéo (ci-dessous) où y a bien précisé ‘une cover par mois’, et quand même y’a des gens qui mettent en commentaire : ‘plagiat’“, a-t-il expliqué à ses abonnés. “Mais en fait c’est une cover !“, indique-t-il en s’esclaffant ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on avoue qu’on aurait eu la même réaction que lui !

“J’ai des trolls maintenant ?”

Dans une autre Story, l’interprète d’Avant toi finit par comprendre. “J’ai des trolls maintenant ?“, avance-t-il. L’hypothèse est en effet la bonne. Slimane publie peu de temps après une capture d’écran : “c’est une blague bg, on participe juste à un raid mdrr on sait que c’est une cover on rigole juste“, indique un internaute.

“Jamais j’aurais cru que j’allais devenir une cible”

Slimane a ensuite expliqué à ses fans ce que voulait dire “raid” : “Apparemment, c’est plein de trolls qui prennent pour cible une personne. Bah merci les gars c’est super sympa, en même temps ça me fait un peu de pub pour la cover du mois de janvier“, a-t-il raconté, toujours dans la bonne humeur, dans une autre Story. “Jamais j’aurais cru que j’allais devenir une cible” a-t-il conclu.

Slimane : Un parcours exemplaire depuis The Voice 5 !

Avec son acolyte Vitaa, Slimane connaît une formidable carrière musicale. Ils ont sorti leur opus VersuS en août 2019 et depuis, le duo enchaîne succès sur succès ! D’après Pure Charts, les deux artistes ont en effet écoulé plus de 347 500 exemplaires de leur album ! Ils ont notamment cartonné grâce à leurs deux tubes Avant toi et Ça ira. Nominés aux aux Victoires de la Musique et NRJ Music Awards, ils ont touché un public de plus en plus large. Cela leur a permis de rééditer leur album en octobre 2020 pour écouler au total pas loin de 600 000 exemplaires de VersuS !