Slimane méconnaissable, il dévoile son impressionnante transformation

Depuis quelques semaines, Slimane surprend véritablement ses fans. En effet, l’ancien vainqueur de The Voice affiche une toute nouvelle apparence. Fortement aminci et totalement relooké, l’artiste crée l’événement à chacune de ses apparitions. De plus, il n’hésite pas à partager de nombreux clichés avec sa communauté. Aussi, ses réseaux sociaux sont véritablement pris d’assaut par des fans totalement en admiration devant cette transformation.

Slimane prend un nouveau tournant dans sa vie

Un nouveau style, une nouvelle silhouette….

Depuis le dernier confinement, Slimane a connu des hauts et des bas. Ainsi, si son dernier album avec Vitaa connaît un joli succès, sa tournée a dû être annulée. Pourtant se produire devant son public est le meilleur moment de la vie de l’artiste. Malheureusement, la pandémie de covid-19 en a décidé autrement. Et de fait, toute l’industrie du spectacle est complètement à l’arrêt. ” On y a cru jusqu’à la dernière minute “. C’est par ces mots que Slimane et Vitaa ont annoncé la mauvaise nouvelle à leurs fans. Pour l’instant, aucun concert ne peut avoir lieu.

Le 12 septembre dernier, les deux artistes ont publié une vidéo pour partager leur tristesse avec leurs fans. ” C’est avec une grande déception qu’on prend la parole pour vous annoncer que malgré nos efforts (…) on est contraints de reporter la première partie de notre tournée Versus Tour qui devait commencer la semaine prochaine “. Mais depuis cette annonce, Slimane est apparu totalement métamorphosé. Alors s’agit-il du résultat d’un ennui profond ? Ou y a-t-il une autre raison à cette surprenante modification de son physique ? Si certains ont évoqué l’ennui ou un burn out, rien ne peut confirmer cette hypothèse.

Slimane prend une décision radicale

Depuis l’annonce de l’arrêt de sa tournée, les fans de Slimane attendaient de ses nouvelles. Et en définitive, ils n’ont pas été déçus. Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une vidéo pour le moins surprenante. Car le 03 octobre dernier, le chanteur a fait un choix détonnant. Effectivement, devant sa communauté, Slimane s’est totalement rasé le crâne. Alors pétage de plomb ou simple envie de changement ? Sur le réseau social, le chanteur n’apporte aucune réponse. Très peu démonstratif, il a simplement écrit ” Insupportable “. Évidemment, les réactions n’ont pas manqué. D’ailleurs, son amie Vitaa était très surprise : ” Euh tu m’as pas consultée “.

En plus de cette nouvelle coiffure, Slimane affiche une autre transformation radicale. En effet, il a perdu beaucoup de poids depuis quelques mois. Actuellement confiné à Marrakech au Maroc, le chanteur a publié un nouveau cliché. Et les fans sont une nouvelle fois surpris. S’ils savaient que Slimane avait maigri, cette dernière photo les a véritablement marqués. En effet, Slimane apparaît avec une taille super affinée. Sa chemise bleue et son pantalon d’un blanc immaculé lui donnent une allure élancée. Tel un mannequin, le chanteur prend la pose. Rien de mieux pour faire réagir immédiatement sa communauté. Et les commentaires ont fusé de toute part ! ” On adore “, ” Tu es trop beau “, ” La classe “, ” Olala magnifique futur mannequin “, ” Une vraie transformation “. De toute évidence, Slimane a subjugué ses fans.