Slimane, musclé comme un dieu, il dévoile sa nouvelle vie et fait rêver toutes ses admiratrices !

Le chanteur Slimane profite du bon temps avec ses amis à Dubaï. Et franchement, au sein de la rédaction de LDpeople, on en ferait bien autant ! Le chanteur partage ses plus beaux moments sur son compte Instagram. Et ses abonnés n’y croient pas leurs yeux. En effet, l’artiste se prélasse dans des endroits exceptionnels. Mais ce n’est pas le plus surprenant !

Slimane privé de concerts

L’acolyte de Vitaa ne traverse pourtant pas la meilleure période de sa vie. On ne va pas dire qu’il est à plaindre. Mais quand même, c’est un coup dur pour le chanteur qui ne peut plus se produire en spectacle. A cause de la crise sanitaire, les concerts ne peuvent plus avoir lieu jusqu’à nouvel ordre.

Deux poids, deux mesures ?

Ainsi, le milieu du spectacle est en berne dans toute la France. Et certains artistes se demandent même pourquoi les trains et les supermarchés peuvent continuer de fonctionner. Alors que les salles de cinéma et de spectacle continuer de fermer leurs portes au public.

Ses gros buzz sur Instagram

En tous cas, Slimane n’a pas perdu contact pour autant avec ses fans. En effet, Instagram reste le meilleur moyen pour lui de communiquer avec sa communauté. Ainsi, l’artiste poste tous les mois des covers. Et ses fans sont des centaines à liker ses posts.

Son appartement de rêve à Dubaï

Mais Slimane veut aussi prendre du bon temps pour lui. Et on ne peut pas lui en vouloir. Au sein de la rédaction de LDpeople, on aurait juste aimé qu’il nous emmène dans ses bagages ! En effet, la destination qu’il a choisie nous fait rêver. Il a en effet rejoint Dubaï. Là-bas, il fait chaud. Le chanteur n’hésite pas à montrer son corps d’athlète. Il fait la fête avec ses amis. Et surtout, il se la coule douce dans un appartement luxueux.

L’incroyable piscine à débordement

Le chanteur a notamment posté une story qui a retenu l’attention de LDpeople. On le découvre au bord d’une piscine à débordement. Et la vue nous époustoufle. Elle donne en effet sur une magnifique plage privée ! Ses journées sont remplies d’activités en tous genres. On en est presque jaloux. Slimane fait tantôt du jet-ski, tantôt des balades ou encore des baignades !

Combien de temps Slimane compte-t-il rester dans cette destination de rêve ? On peut imaginer qu’avec le couvre-feu en France métropolitaine, Slimane va prolonger son séjour à l’étranger. Au sein de la rédaction de LDpeople, on en aurait fait autant. En plus, l’avantage d’être artiste, c’est que l’on peut continuer à travailler même en voyageant à l’autre bout du monde.

« Il y a eu une période où on s’est senti lésé. »

Vitaa le sait bien. Car en ce moment, elle fait pareil que son collègue. La chanteuse profite également du soleil mais aux Maldives. Sable blanc, eau turquoise, là-bas aussi, nous serions bien partis ! En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, on se réjouit pour eux. Interviewés par PureChart, les deux compères avaient récemment fait part de leur tristesse face à la crise sanitaire.

« On se sent au chômage et on ne l’est pas »

« On se sent au chômage et on ne l’est pas » avait confié Vitaa. Même son de cloche du côté de Slimane. « Il y a eu une période où on s’est senti lésé, quand on voit que dans d’autres secteurs les gens peuvent être réunis et assis à côté, et que pour nous ce n’est pas possible, on le comprend moins ». Vitaa avait par ailleurs du mal à comprendre pourquoi les restaurants ne pouvaient pas accueillir des clients.

« C’est incompréhensible et en même temps, bien sûr que c’est la santé publique mais c’est dur », tente-t-elle de relativiser auprès de nos confrères de Pure Charts. Quant au chanteur Slimane aussi comprend que la situation est plus complexe : « On a du mal à s’indigner à fond parce qu’il y a des gens qui en meurent encore. C’est vrai que c’est compliqué ».

