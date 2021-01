Slimane fait des révélations sur sa vie privée et indique ce qu’il lui fait subir à son ex…

Le chanteur Slimane a indiqué, à l’occasion d’un entretien, qu’il est le genre d’individu à stalker ses anciennes compagnes sur les réseaux sociaux afin de mieux « tourner la page ». LdPeople vous en dit plus.

Slimane est un garçon assez secret qui n’a pas pour habitude de parler de sa vie privée. Récemment, il a accordé une interview au site Purebreak dans laquelle il révélé avoir pour habitude de stalker son ex sur les réseaux sociaux. Mais alors de quoi s’agit-il ? Il s’agit de continuer à espionner et regarder ce que fait son ex-petite amie. « Je suis un pro de ça, tu ne sais même pas », a-t-il indiqué, lors de cet entretien en compagnie de Vitaa avec laquelle il fait des duos en ce moment. La jeune femme était d’ailleurs assez surprise d’entendre des propos aussi francs de la part du chanteur.

Slimane, en mode Inspecteur Gadget

« Je suis Inspecteur Gadget », a précisé Slimane lorsque Vitaa l’a questionné sur la manière dont il procédait lorsque le compte de la personne était en mode privé. Le célèbre chanteur a expliqué que cette pratique lui permettait de vraiment « tourner la page ». Mais, l’artiste n’a pas voulu en dévoiler plus sur le nom de la personne qu’il espionnait discrètement et de manière régulière.

En 2019, Slimane ne souhaitait pas répondre à ses abonnés sur ce thème durant une séance de questions/réponses. Il avait indiqué qu’il voulait devenir père et il avait déjà bien réfléchit à cette idée. « Je suis convaincu que je vais avoir des petits garçons même si j’aimerai également avoir des filles. J’ai déjà une idée des trois premiers prénoms : Adam, Dylanie et Noé ». Le chanteur s’est fait connaître dans le célèbre télé-crochet de TF1 « The Voice ». Les coachs ont immédiatement été conquis par le talent du chanteur qui possède un vrai charisme.

Un duo qui cartonne avec Vitaa

Concernant Vitaa, elle s’est unie avec Hicham depuis 2010. En juillet 2011, elle a accouché de son premier enfant, un garçon qui s’appelle Liham. En octobre 2014, elle a donné naissance à son second enfant qui s’appelle Adem. Elle nage dans le bonheur. Au niveau professionnel, tout se passe bien. Les ventes de disques et les écoutes en streaming des titres qu’elle a enregistrés se portent bien. Elle a enchaîné les tubes. Les clips réalisés ont aussi été très visionnées. Elle a multiplié les participations aux émissions de variétés.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le secteur de la culture est en crise. Vitaa et Slimane sont aussi concernés par les directives du gouvernement. En effet, de nombreuses salles de concert sont aujourd’hui fermées en Europe et elles le sont toutes en France. Les artistes sont contraints de chanter sur les réseaux sociaux mais cela ne remplacera jamais un vrai concert. Le flou règne pour le moment pour une réouverture des lieux culturels.