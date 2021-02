Slimane se fait atomiser violemment par les internautes à cause d’un reprise de Cabrel…

Slimane est l’un des chanteurs stars du moment. Avec son acolyte Vitaa, il est dans le top des actu musicales depuis quelques mois. Mais difficile de rester toujours au top. Car le chanteur s’est récemment prêté à une exercice risqué, celui de reprendre à un morceau culte du patrimoine français. En effet, le chanteur Slimane a, malgré lui, attisé la colère des internautes en reprenant une chanson de Cabrel. Et pas n’importe laquelle mais Je l’aime à mourir. Soit un véritable hymne pour les fans du titre. Ce titre est sorti en 1979 et este une chanson culte du patrimoine français. Tout le monde sait en entonner le refrain. LDpeople vous prévient, les internautes ont été très durs.

Slimane encaisse le choc des premiers commentaires réprobateurs

Car il se trouve que son interprétation n’a pas reçu l’accueil escompté. Le pauvre Slimane a vu un déferlement de haine s’abattre sur lui à travers les réseaux sociaux. Depuis le 17 février que l’annonce est faite, nombreux de ses fans l’attendaient au tournant. Car il fallait oser faire cette reprise ! Allant au bout de son idée, c’est ce 21 février qu’il dévoile une partie de sa reprise à ses fans sur Instagram.

Avant lui, d’autres artistes s’étaient essayés à l’exercice. Comme Shakira notamment. Mais elle non plus n’avait pas fait l’unanimité. Après tout, est-il réellement possible de faire l’unanimité sur les réseaux sociaux ? Slimane est en tout cas allé jusqu’au bout de sa vision et cela est tout à son honneur. Le chanteur peut aussi compter sur une grande majorité de son public qui sait apprécier sa performance à sa juste valeur. En effet, les commentaires à propos de sa reprise ne sont pas tous aussi désastreux que l’on pourrait le croire. Et heureusement !

Des projets à la pelle pour Slimane

Slimane est en train de se faire un nom dans le milieux de la chanson française. Il cartonne depuis des mois avec des duos qui détonnent. Alors qu’il s’apprête enfin à se lancer en solo pour son prochain album, il aurait été dommage de commencer sur une mauvaise note. Mais Slimane a la peau dure et le cœur sincère. Il sait que ce métier n’est pas donné à tout le monde. Certes c’est avant tout une passion qui l’anime mais c’est aussi un travail très exigeant que d’être chanteur. Tout l’aspect popularité et notoriété et d’autant plus difficile à vivre. Voire même dangereux depuis que les réseaux sociaux s’en mêlent. En effet, il fait avoir les reins solides pour encaisser les critiques. Et savoir qu’elles sont souvent plus nombreuses que les compliments sans pour autant traduire la pensée majoritaire du public.

Le choix de Slimane de faire une reprise a visiblement déçu beaucoup d’internautes. LDpeople vous confine avoir vu des commentaires terribles. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il est en manque d’inspiration. Bien que cela soit malheureusement ce que certains de ses détracteurs ont l’air de penser. Néanmoins, Slimane persiste et tenait à rendre cette hommage à un grand artiste de la chanson française. S’inscrivant lui aussi quelque part dans ses traces. Et à côté de cet événement, la sortie du clip « De l’or », de Slimane et de son amie Vitaa va venir remettre de l’ordre. Une chanson originale et un clip qui l’est tout autant va faire taire ceux qui le pensent en panne d’inspiration.

Un chanteur sincère, entier et unique

Malgré toutes les attaques ou les critiques que Slimane a pu recevoir, il reste déterminé à atteindre ses objectifs. Son ambition n’en est pas amoindrie et il garde en tête que son public est derrière lui. Ses fans peuvent être exigeants mais ils ne sont pas tous tristes de le voir reprendre du Cabrel. Néanmoins, il faut bien noter que même ceux qui ont apprécié ses reprises l’avaient mis en garde dès le départ. Aussi, il est clair que Slimane c’était préparé à ne pas faire que des heureux en s’attaquant à ce mythe de la chanson française.

De surprises en surprises, Slimane est sur sa lancée. Ce bourreau de travail ne laisse pas la crise sanitaire et les annulations de ses tournées lui miner le moral. Il réorganise son emploi du temps et fait en sorte de continuer à faire rêver les personnes qui le suivent. Toujours prêt à donner le meilleur de lui-même, à terme, il pourra être fier de lui quoi qu’en pense la foule. Même si bien entendu, il doit espérer des commentaires plus enthousiastes que ceux qu’il a reçu de la part des internautes en colère. Slimane n’a pas fini de nous surprendre, LDpeople vous le garanti ! Avec ou sans Vitaa, il est déterminé à assoir son rang de nouveau nom de la chanson française avec panache.