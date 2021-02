« Des soucis d’argent », Slimane, bouleversé, il s’énerve et fait une grosse mise au point sur insta…

Ce lundi 8 février, Slimane est sorti du silence, et a mis en garde son public contre les usurpateurs d’identité. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi il a fait cette annonce.

Les fans de Slimane victimes d’usurpateurs

Comme de nombreux artistes, Slimane vit assez mal les restrictions imposées par le gouvernement. Pour aller mieux, il peut compter sur le soutien de ses copains chanteurs, mais également de ses fans. Toujours assez proche de sa communauté, le jeune homme a pris la parole pour une raison bien particulière il y a quelques heures. En effet, il a tenu à alerter les internautes à propos d’une escroquerie sur les réseaux sociaux : « Je reçois beaucoup de messages de gens qui pensent me parler en privé, qui pensent m’envoyer de l’argent parce que j’ai des soucis. Sachez juste que ce n’est pas moi. Parfois je me fais carrément insulter » commence-t-il par dire.

Slimane qui a l’habitude de tout partager avec ses fans et d’être plutôt sincère et droit, semble très contrarié de cette usurpation d’identité. En effet, il a peur que certaines personnes en payent les frais : « Je pense que les gens jouent avec vous pour vous escroquer donc vraiment faites attention, je ne sais pas quoi vous dire de plus mais ce n’est pas moi. C’est dangereux, je crois que cela fait de la peine à pas mal de gens et qu’il y a pas mal de gens qui envoient de l’argent » explique-t-il. Au moins maintenant, les choses sont claires.

Un duo avec Céline Dion ?

Dans une récente interview à nos confrères de RTL, Slimane a répondu à une question de Patrick Fiori, qui lui demandait avec qui il aimerait faire un duo. Le chanteur n’a pas mis beaucoup de temps avant de répondre : Céline Dion. En effet, son rêve ultime, c’est de pouvoir chanter ou travailler avec la chanteuse Québécoise : « J’ai un doux rêve, c’est de travailler avec Céline Dion. J’aimerais beaucoup« .

Il faut dire qu’il est fan inconditionnel de Céline Dion depuis son enfance : « Je suis inconditionnel de l’album « D’eux », je trouve que c’est l’un des meilleurs albums qui a été fait en français et c’est juste un cadeau pour un auteur-compositeur d’avoir une voix aussi incroyable, donc ce serait un honneur (…) Déjà composer et écrire ce serait incroyable, après chanter… Là c’est encore autre chose ». A la rédaction de LD People on espère que son rêve se réalisera.