Slimane, Vitaa et Diam’s : ce projet incroyable COMPLÈTEMENT fou au Maroc de nos 3 stars!

Trois grands artistes français semblent s’être lancés dans un projet commun. Ainsi Vitaa, Slimane et Diam’s auraient tous trois pris une grande décision. Les artistes ont en effet décidé d’investir leur argent au Maroc. Ils viennent ainsi de faire l’acquisition d’une résidence secondaire dans la très active ville de Marrakech. Mieux encore, ils seraient désormais voisins ! LD People vous explique tout.



Slimane, Vitaa et Diam’s : direction le Maroc !



Le nouveau paradis des stars



Slimane, Vitaa et Diam’s semblent donc eux aussi avoir succombé à cette nouvelle mode. Car depuis plusieurs années maintenant, Marrakech est l’une des destinations les plus prisées par les Français et notamment par les stars. Baignée toute l’année par le soleil, l’ancienne petite bourgade est effectivement devenue un endroit très tendance. Ainsi, bon nombre d’étrangers se ruent sur les riads de la vieille ville pour se construire de véritables petits palais. Mais Marrakech connaît également une grande expansion. La cité ne cesse d’ailleurs de s’agrandir. Les investisseurs étrangers font ainsi construire de somptueuses villas aux abords de la cité.



Slimane Vitaa et Diam’s paraissent donc eux aussi être tombés totalement amoureux de la région. Vitaa et Slimane viennent ainsi d’acheter une maison à Marrakech. Le duo a d’ailleurs été aperçu à de nombreuses reprises dans la ville marocaine ces derniers mois. Loin de la grisaille parisienne, les deux chanteurs ont donc décidé de s’offrir un peu de bon temps et surtout de profiter d’un climat beaucoup plus clément. Mais une de leurs proches devrait bientôt les rejoindre. LD People vous explique tout.



Diam’s Slimane, Vitaa et bientôt



Slimane et Vitaa ont connu une année riche en émotions. Bien évidemment, la crise de la covid-19 a eu des conséquences importantes sur leur carrière. Car toute l’industrie de la musique a souffert de cette crise. Le duo n’a donc pas pu se produire en spectacle depuis de longs mois. Ils peuvent néanmoins se réjouir d’être numéro 1 grâce à la vente de leurs albums. En effet en octobre dernier, Slimane et Vitaa ont ressorti VersuS avec 10 chansons bonus. Et immédiatement, leurs fans se sont véritablement rués sur leur dernière création. Avec plus de 576 000 ventes, VersuS (1 et 2) s’est, en effet, placé en tête des albums les plus écoutés ces derniers mois.



Après un tel succès, Slimane et Vitaa ont donc décidé de s’offrir quelques jours de repos à Marrakech. Visiblement, les deux amis ont tant aimé la ville qu’ils ont décidé d’y investir une partie de leurs revenus. Ils auraient donc acheté deux maisons proches l’une de l’autre. Une autre proche de Vitaa pourrait d’ailleurs bientôt les rejoindre. Diam’s réside aujourd’hui entre l’Arabie Saoudite et la France. Mais la célèbre rappeuse semble également s’intéresser à ce nouvel eldorado du Maghreb. Elle pourrait donc également faire l’acquisition d’un bien dans la région. Les trois chanteurs pourraient donc se retrouver à 3 heures de Paris pour des séjours ensoleillés. Slimane Vitaa et Diam’s viennent donc rejoindre la déjà longue liste de stars présentes sur place. Car Marrakech est véritablement devenu l’endroit à la mode.