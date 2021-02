Sloane: Découvrez qui est Morgane sa fille, une redoutable femme d’affaires?

Les mélomanes des années 1980 savent parfaitement qui est la chanteuse Sloane, qui a fait partie du célèbre duo Peter et Sloane. Mais récemment, c’est la fille de l’artiste qui est dans la lumière grâce à société de chocolat. Morgane a eu l’opportunité d’habiller une Miss France lors du salon du chocolat.

Sloane, de son vrai nom Chantal Richard, est une chanteuse célèbre. Dans les années 1980, elle était sous le feu des projecteurs. Durant cette période, la chanteuse a signé des tubes avec son complice Peter (de son vrai nom Jean-Pierre Savelli). Personne n’a oublié la chanson « Besoin de rien, envie de toi ». Dans sa vie privée, elle a partagé la vie de Thierry durant plus de quinze ans, avant qu’il ne parte pour une femme plus jeune. Le couple a eu un enfant, il s’agit d’une fille qui s’appelle Morgane. Celle-ci est aujourd’hui âgée d’une trentaine d’année.

Morgane, productrice de chocolat en vue

Morgane, n’a pas voulu s’inscrire dans les pas de sa mère et travailler dans la musique. Cette jeune femme est tout de même très créative. Elle est aujourd’hui fabricante de chocolat. C’est en Polynésie qu’elle a développé sa société qui s’appelle Tahiti Origin by M. La jeune femme a suivi une formation dans une école réputée, elle a décroché un CAP de pâtisserie. Elle collabore avec des Meilleurs Ouvriers de France. Ce partenariat très intéressant lui a permis de se spécialiser dans le domaine du cacao.

Sloane, une mère aux côtés de sa fille

Totalement mobilisée dans l’entreprise Tahiti Origin by M, Morgane est présente dans toutes les étapes de la chaîne de production, de la récolte dans les cacaoyers jusqu’à la fabrication de tablettes, sans aucun conservateur, ni arômes artificiels. Très vite, la fille de Sloane s’est imposée dans le monde de la chocolaterie. Son travail a été célébré par le Club Criollo et le Club des Croqueurs de Chocolat, deux structures célèbres. Ainsi, on fait souvent appel à elle comme pour les marchés de Noël, comme à Valenciennes où vit Sloane. « Elle est présente pendant le marché. Elle me soutient beaucoup en tant que mère dans ma démarche. Elle a également réalisé des dédicaces aux clients qui sont venus acheter des tablettes de chocolat », indique Morgane.

Une Miss France représentante de la marque de chocolat de Morgane

Morgane a exercé son talent, en 2019, durant un défilé de robes en chocolat lors du Salon du Chocolat en 2019. Des robes conçues par des stylistes de renom et portées par des célébrités. Morgane Richard avait vu son chocolat mis en lumière par Vaimalama Chaves, Miss France 2019, originaire de Polynésie. L’année 2020 a été prolifique car Morgane a également ouvert sa boutique de chocolat. « J’ai une casquette de chef d’entreprise désormais » expliquait-elle récemment. Concernant sa vie intime, Morgane fait preuve de discrétion. Sur ses réseaux sociaux, on elle a posé avec un jeune homme durant une promenade à la plage.