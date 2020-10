Sloane retire ses vêtements dans “Tous en cuisine” ? Le choc !

Sloane sait rire et tout ! Invitée dans Tous en cuisine la chanteuse des années 80 va faire une sacrée claque à Cyril Lignac. Bien apprêtée pour rester professionnelle devant les caméras, Sloane va créer un haut le cœur au cuisinier. En effet, notre chef de Tous en cuisine va hésiter un instant entre le choc et les rires. Car il va découvrir ce qu’il se cache sous la blouse la chanteuse. Un tablier excentrique aux imprimés qui laissent imaginer qu’elle ne porte pas de vêtements du tout ! Encore un épisode de Tous en cuisine qui va rester dans les mémoires.

Tous en cuisine invite Sloane et cela vaut le détour

Cyril Lignac avait vu juste en proposant cette émission à M6 pendant le confinement. Tous en cuisine continue de passionner les foules. Les invités aussi aiment se prêter au jeu de cuisiner avec le public et le chef, par écrans interposés. Depuis le mois de mars, premières heures du confinement, Tous en cuisine fait un carton. Les stars s’y succèdent et le public apprend à réaliser des recettes délicieuses grâce aux conseils d’un grand chef, Cyril Lignac.

Mais comme toutes les émissions de télévision, elle réserve son lot de surprise. Et Tous en cuisine peut compter sur les invités pour mettre l’ambiance et faire sursauter l’animateur. En effet, le 28 septembre dernier, Cyril Lignac n’a pas tout de suite vu la vanne de Sloane. Mais en s’en apercevant, il va prendre quelques secondes pour se demander si ce qu’il voit est réel ou simplement un effet d’optique. Heureusement, la chanteuse n’avait pas prévue de retirer ses vêtements devant les caméras de télévision. Elle voulait simplement réussir à faire croire à son hôte que c’était le cas. Pari réussi pour Sloane qui est hilare, très satisfaite de sa blague.

Les fans des années 80 sont aux anges. Ils retrouvent avec bonheur l’excentricité de la chanteuse.

Dans tous en cuisine y’a Jean Pierre Mader Sloane Richard Sanderson et Caroline Loeb jsuis toute contente comme ci c’était ma génération 😭 — pierre la meurtrieuse (@Clmncdp) September 28, 2020

La recette du jour était une réussite

Mais, bien que les invités apportent du piquant aux recettes de Cyril Lignac, le principe de Tous en cuisine reste tout de même de réaliser des plats succulents. Sloane va donc devoir remettre son tablier le plus décent pour poursuivre. Ensemble, ils vont réaliser un plat délicieux de spaghettis aux saucisses.

Malgré le moment de déroute de l’animateur, Sloane se rhabille et l’émission suit son cours. Tous en cuisine pourra compter sur une anecdote de plus grâce à la célèbre chanteuse. Ses fans se souviendront de son retour à l’écran grâce à cette vanne et à la réaction du chef cuisinier. Sloane aura bien fait rire le public ! Elle aura réussi à vraiment faire croire, l’espace de quelques secondes, à Cyril Lignac qu’elle était en train d’enlever ses vêtements.