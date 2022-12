Smartphones sans prise jack : une meilleure option pour écouter de la musique

D’ici peu, la prise jack sera totalement abandonnée par les constructeurs de smartphones. En effet, ils vont tous converger vers la technologie sans fil avec les écouteurs et casques Bluetooth. Aussi, est-ce la meilleure option pour écouter de la musique sur un smartphone ?

Les raisons qui poussent les constructeurs à supprimer la prise jack sur les smartphones

Selon les constructeurs de smartphones (Samsung, Sony, Xiaomi, Apple, etc.), la suppression d’une prise jack sur un smartphone va permettre aux utilisateurs de bénéficier de :

Une meilleure étanchéité ;

Un design plus fin avec l’ajout d’autres composants ;

Un meilleur contrôle de l’écran tactile du smartphone.

Le premier constructeur ayant supprimé la prise jack de son smartphone est Apple, avec son iPhone 7. Cela a permis à Apple de réduire de 0,2 mm l’épaisseur de l’iPhone par rapport à son prédécesseur (iPhone 6).

C’est l’argument qu’a utilisé cette firme. En revanche, la vraie raison de la suppression de la prise jack est en fait le développement des technologies sans fil (Wifi, Bluetooth) sur les appareils mobiles et l’abandon de toutes les connectiques qui amoindrissent l’ergonomie du smartphone.

Comme les écouteurs et casques Bluetooth sont en plein essor, il est tout à fait normal que les constructeurs souhaitent basculer vers les technologies sans fil pour leurs smartphones afin de s’adapter à cette évolution technologique. C’est le cas avec Apple, l’entreprise a immédiatement fabriqué des écouteurs sans fil (Apple Airpods) après la suppression de la prise jack sur l’iPhone 7. Du côté de Sony, lors de la suppression de la prise jack sur les modèles Sony Xpéria, la firme s’est principalement focalisée sur la conception de casques et d’écouteurs sans fil (Bluetooth), ce qui a été suivi de près par l’entreprise Xiaomi Corporation.

L’essor des casques et écouteurs Bluetooth qui marque la fin de la prise jack

Étant donné que la transmission audio et la connexion Bluetooth sont présentes sur la plupart des smartphones commercialisés sur le marché international, il est devenu logique pour les constructeurs de téléphones (Samsung, Sony, Xiaomi, Apple, etc.) de supprimer le port jack et de converger vers la technologie sans fil. En revanche, cette convergence est risquée du fait que la qualité audio que l’on obtient via la prise jack est nettement meilleure par rapport à celles fournies par les écouteurs et les casques Bluetooth.

Par ailleurs, il faut croire que les constructeurs ont trouvé la solution à cela si l’on regarde la stabilité et surtout la réduction de la latence d’une transmission avec un smartphone. En effet, les nouveaux modèles d’écouteurs et de casques Bluetooth ont maintenant une grande autonomie ainsi qu’une grande capacité de transmission de données élevées, rendant quasi nulle la latence audio.

Avec l’arrivée du Bluetooth 5.3, il est dorénavant possible de se passer complètement de la prise jack sur les smartphones tout en conservant la qualité audio grâce aux systèmes sans fil. Le débit Bluetooth doit néanmoins être assez élevé pour prévenir une éventuelle dégradation de la qualité audio. À noter que cela va dépendre du casque et/ou des écouteurs et de votre smartphone. Pour vérifier si les casques ou écouteurs ainsi que le smartphone que vous utilisez peuvent offrir un débit Bluetooth qui permet de conserver la qualité audio, vous devez utiliser les codecs suivants : le SBC, l’AAC, l’aptX HD, LDAC et l’aptX.

Actuellement, le codec qui peut offrir une qualité audio optimale est celui de Sony, soit le LDAC. Toutefois, avec l’évolution de la technologie, les casques dotés de la norme Bluetooth 5.3 peuvent offrir un débit Bluetooth de grande qualité, qui réduisent la latence au niveau de l’audio et de la vidéo si vous regardez un film sur votre smartphone. L’utilisation des casques et écouteurs sans fil est donc devenue assez tendance vu qu’ils ont pu remplacer la prise jack des smartphones d’anciennes générations. De plus, certains modèles ont une autonomie qui dépasse les 24 heures, c’est le cas, d’ailleurs, des casques de la firme Sony et Bose.

Les smartphones qui n’ont plus de prise jack

Un grand nombre de constructeurs ont décidé de supprimer la prise jack de leur smartphone. Parmi les pionniers, on a les modèles suivants :

Le premier smartphone sans prise jack de Xiaomi : le Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Corporation a décidé de se tourner vers la technologie sans fil avec le Xiaomi Redmi Note 7. Avec sa bonne qualité de son, grâce à son haut-parleur, l’utilisateur peut se passer d’un casque ou d’écouteurs pour écouter de la musique. Néanmoins, il existe des modèles avec prise jack dédiés aux personnes qui n’arrivent pas à se passer des écouteurs ou casques sans fil. Étant commercialisé à un prix attractif, ce smartphone est l’un des meilleurs sur le marché.

Le Samsung Galaxy A33 5G : le smartphone révolutionnaire de Samsung

Le constructeur de smartphones Samsung n’a pas voulu prendre de risques vu qu’il a commencé à supprimer la prise jack, rien que sur les modèles les moins chers. C’est le cas du Samsung Galaxy A33 5G qui est dépourvu de port mini jack. L’avantage avec ce smartphone est qu’il offre un meilleur débit Bluetooth par rapport aux autres modèles de la marque. De plus, la qualité audio est supérieure, surtout si vous optez pour des écouteurs ou casques qui suivent la norme Bluetooth 5.3.

Avec l’essor des casques et des écouteurs sans fil, il est fort probable de voir de multiples modèles de smartphones dépourvus de prises jacks ; et ce, pour les prochaines années à venir.