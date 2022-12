SMS frauduleux : attention à cette arnaque qui pourrait vous faire perdre beaucoup, d’argent !

Avant, on avait peur des virus sur nos ordinateurs. Maintenant, nous ne sommes plus aussi vigilants sur nos smartphones.

Pourtant, les virus tentent en masse de pénétrer nos appareils pour nous déplumer. Les cybercriminels tentent de nous arnaquer avec des SMS.

Ce nouveau piège touche de plus en plus de Français de tout âge et de tout profil.

La rédaction de LDpeople fait le point pour vous. Voici nos conseils pour ne pas se faire avoir !

Des millions d’arnaques par an en France

La cybercriminalité ne s’est jamais aussi bien portée ! Il faut dire que la dématérialisation de nos données facilite la vie des criminels.

Maintenant, nos comptes bancaires se retrouvent sur nos téléphones !

D’ailleurs, pour certains, les téléphones sont même devenus les modes de paiement préférés.

Il faut savoir pourtant que de nombreuses failles existent dans ces bijoux de technologies que sont les smartphones. Les cybercriminels usent de tous les subterfuges possibles pour ravir votre argent. Alors, mieux vaut être prévenu !

Chaque année en France, on recense plusieurs millions d’arnaques en tous genres. Mais celles qui ont le vent en poupe, ce sont celles liées aux nouvelles technologies. Le Midi Libre évoquait ainsi en mai dernier le cas de malfaiteurs qui débitaient des cartes de paiement sans contact dans le tramway de Montpellier. Ils étaient tout simplement équipés d’un terminal de paiement (TPE) dans un sac, pour déclencher les opérations de paiement. Et passaient dans les rames du tramway, près des sacs des passagers !

Un agent du réseau de transport avait témoigné dans les colonnes du Midi Libre : « Ils se déplacent par trois ou quatre, se collent aux gens, détournent leur attention d’une manière comme une autre, explique Antoine. L’un d’eux a une machine, c’est vite approché d’un sac ou d’une poche. Nous les connaissons, il y en a un qui opère avec une attelle au bras, il cache ce qu’il veut dedans. Et les gens ne se doutent de rien. Même sur leurs relevés bancaires. C’est pour ça que nous avons très peu de signalements ou de plaintes mais on voit leur manège, on les connaît, c’est une nouvelle bande. En plus, ils peuvent être virulents, menaçants, shootés. »

Les bons réflexes à avoir !

Ces petits escrocs parvenaient à voler 50 € à chaque fois. Du côté de Nice, un gang a sévit de la même manière, mais sur la plage ! Au mois d’aout 2019, la police nationale avait signalé ainsi aux touristes à Nice un gang qui opérait avec un TPE près des serviettes des vacanciers pour débiter leurs cartes. Pour ce prévenir de ce vol, mieux vaut protéger sa carte dans un étui en métal. Impossible alors de vous voler vos données !

Mais une arnaque bien plus inquiétante a fait surface dernièrement. Il s’agit de l’arnaque au SMS. Des malfaiteurs vous contactent par texto en se faisant passer pour un établissement bancaire. Ils vous invitent à cliquer sur un lien dans le texto. Celui-ci est censé vous amené sur le site de la banque. Mais il s’agit en réalité d’un lien qui télécharge un virus sur votre smartphone. Bien sûr, vous ne vous apercevez pas du tout de la manœuvre. Cela permet aux malfaiteurs d’avoir accès à vos données. Notamment vos comptes bancaires.

Toujours vérifier avant de cliquer !

Si vous pensez avoir cliqué sur ce type de lien, réagissez au plus vite ! Connectez-vous sur votre ordinateur pour changer vos mots de passe. Commandez également une nouvelle carte SIM auprès de votre opérateur de téléphonie.

Si vous constatez des sommes prélevées à votre insu sur votre compte, portez plainte au commissariat le plus proche. Puis contactez votre banque. Vous pourrez ainsi vous faire rembourser les sommes perdues.

Si vous êtes plus chanceux et que vous n’avez pas encore cliqué sur le lien, vérifiez le numéro suspect.

Pour cela, la rédaction de LDpeople vous conseille la plateforme en ligne 33700. Elle permet de retrouver la source de tout numéro de téléphone. Ensuite, vous pouvez signaler le numéro suspect en ligne pour éviter que d’autres personnes tombent dans le piège. Vous pouvez ensuite utiliser cette même plateforme, ou aller sur le site Signal Spam. Il s’agit d’une autre plateforme qui répertorie toutes les arnaques par mail ou SMS.