Soins de la peau: 3 marques de cosmétiques américaines font fureur, à découvrir en urgence

En période hivernale ou dans la chaleur de l’été, votre peau souffre. Dès lors, certaines attentions particulières doivent lui être consacrées. Parmi les grands nombres de produits disponibles à la vente, trois marques venues d’outre-Atlantique paraissent tirer leur épingle du jeu. LD People vous présent donc trois sociétés américaines actives dans le monde de la beauté : soin de la peau .

Soigner votre peau : des produits américains visiblement efficaces

CERAVE et SKINCEUTICALS

Les produits dédiés aux soins de la peau sont innombrables. D’ailleurs, certaines marques de cosmétiques françaises font partie des produits les plus utilisés dans le monde. Mais d’autres pays obtiennent également de beaux résultats. Parmi ceux-ci, il y a les États-Unis. Deux marques semblent d’ailleurs se distinguer, Skinceuticals et Cerave. La première a à sa tête le professeur Dr. Sheldon Pinell, spécialiste de dermatologie depuis de nombreuses années. Il a d’ailleurs étudié durant très longtemps les effets du vieillissement sur la peau. Aussi, il a réussi à créer des formules qui permettent d’alléger les signes du temps. Pour lui, il y a trois étapes importantes : celle de la prévention, de la protection et ensuite de la correction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SkinCeuticals (@skinceuticalsfr)

Ainsi, Skinceuticals propose toute une gamme de soins de la peau basés sur des études scientifiques. L’enseigne propose notamment un masque à l’argile à 76,90 euros, une puissante crème anti-âge au rétinol à 83 euros, et un nettoyant anti-âge à partir de 51 euros. Cerave est quant à elle un véritable poids-lourd en Amérique. Il s’agit tout simplement de la société numéro 1 dans le domaine du soin de la peau. Elle propose une crème réparatrice contour des yeux pour 15,50 euros, une crème lissante pour le visage à 23 euros et un nettoyant hydratant à 19 euros. Une troisième société est également très active en Amérique et maintenant en Europe.

Soin de la peau : MALIN + GOETZ

Pour finir, LD People vous parle d’un autre géant du secteur. Cette maison a vu le jour en 2004 et fait beaucoup parler d’elle. Malin + Goetz a basé et son marketing sur des emballages réduits, sans fioriture. L’enseigne veut se concentrer sur des formules innovantes pour le soin de la peau. Elle s’est notamment spécialisée dans les traitements des peaux sensibles. Malin + Goetz prône aussi des méthodes efficaces et compatibles avec toutes les sortes de peaux. La chaîne de cosmétique est également dédiée aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Parmi ces produits phares, il y a le sérum rénovateur pour le visage. Celui-ci est au prix moyen de 77 euros et, est disponible dans un grand nombre de points de vente en France.

Une autre création de la marque est le masque éclat aux enzymes. Son prix est de 60 euros en moyenne. Enfin, LD People vous propose d’essayer leur nettoyant exfoliant au jojoba contre la modique somme de 44 euros. Selon plusieurs études, ces trois marques de cosmétique américaine proposent des produits d’une grande qualité concernant les soins de la peau. Alors à vous de comparer désormais. Car en la matière, le choix paraît presque infini. Pourtant, toutes les crèmes sont loin de se valoir. Certaines n’ont en effet pas la même efficacité pour le soin de votre peau. Dès lors, il vous reste vous-même à faire le test et à choisir, celles qui vous conviennent le mieux !