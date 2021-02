Sommeil : 4 aliments pour passer une douce et bonne nuit réparatrice et s’endormir plus vite !

Le sommeil est un ingrédient essentiel à notre bonne santé. Il permet à notre organisme de fonctionner normalement. Une nuit de sommeil c’est tout notre corps qui en bénéficie des bienfaits. Mais ce dernier est rapidement perturbé par le stress notamment. LDPeople vous propose ici de découvrir 4 aliments qui vont vous permettre de trouver le sommeil et d’améliorer sa qualité.

Le sommeil a des vertus réparatrices sur le physique et sur le mental. Mais parfois, il arrive que ce dernier soit troublé. Réveils en pleine nuit, insomnies, difficultés d’endormissement, autant de symptômes d’un sommeil de mauvaise qualité. Pour le retrouver naturellement sans trop se poser de question, il existe des aliments pour vous y aider.

Comment trouver le sommeil et profiter d’un sommeil réparateur ?

Pour un sommeil doux et réparateur, LDPeople vous présente ici 4 aliments qui vont faire directement sur votre organisme. Comprendre comment cela fonctionne, c’est d’abord noter que notre organisme est une petite machine bien rodée. Quelques soient les actions ou les messages de notre cerveau pour nos membres, ce sont des multitudes d’interactions et de réactions chimiques qui s’opèrent. Manquer de sommeil peut alors révéler d’un dérèglement de ces dernières. Notre sommeil est directement lié à notre taux de mélatonine dans le corps. C’est grâce à de la sérotonine que notre cerveau produit suffisamment de mélatonine. La sérotonine permet de faire passer les messages dans notre cerveau. Et pour que les émetteurs et récepteurs fonctionnent bien, il faut que notre organisme produise du trypthophane. C’est cet aide animé que nous allons retrouver dans les 4 aliments suivants.

Le fruit miracle : la banane

La banane est le fruit qui continent le plus de trypthophane. Elle contient également beaucoup de magnésium. Or le magnésium peut venir à manquer lorsque l’on observe une dégradation de sa qualité de sommeil ou des insomnies récurrentes.

Le lait chaud : pas un mythe

Pensiez-vous que les adultes vous encouragez à boire du lait chaud avant de dormir pour de fausses raisons ? Dans l’enfance, on nous répète souvent que tel ou tel aliment fera grandir. Souvent pour contraindre les enfants à manger leurs légumes ou leurs soupes. Mais cette fois-ci, c’était vrai. Un bol de lait chaud avant d’aller se coucher fonctionne. Le lait chaud va participer à aider les muscles à se détendre et donc à évacuer le stress.

Infusions et tisanes : boissons chaudes efficaces

Pour ceux et celles qui ne parviennent plus à boire du lait, il existe une alternative tout aussi efficace. Car toutes les boissons chaudes avant d’aller se coucher facilitent l’arrivée du sommeil. Evidemment, on évitera théine et caféine. Une tisane ou une infusion doit alors se boire juste avant de se mettre au lit. Une nuit complète d’un profond sommeil réparateur vous attend.

Le chocolat noir : un plaisir très utile

Bourré de magnésium, le chocolat noir est très bon pour la santé. Un petit carreau le soir pourra vite devenir addictif. Mais le chocolat noir est le moins sucré des chocolats. Pas de quoi culpabiliser pour la ligne, il est idéal pour vous apporter les nutriments nécessaires à une bonne nuit de sommeil.