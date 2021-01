Sommeil difficile? 3 conseils super efficaces pour un sommeil complètement réparateur

Trouver le sommeil peut être un parcours du combattant. Surtout par les temps qui courent et le stress engendré par ce climat anxiogène. LDPeople vous propose donc ici trois façons de vous mettre dans de bonnes conditions afin de retrouver ce sommeil si important. Car dormir est une chose mais encore faut-il réussir à bien dormir pour profiter de toutes ses vertus réparatrices. Le sommeil est directement lié à notre santé, prenez donc soin de vous en dormant mieux.

Bien dormir est plus facile à dire qu’à faire

Améliorer la qualité de son sommeil est indispensable pour sa santé. Pour retrouver sérénité au moment du couché et bénéficier des avantages d’une bonne nuit de sommeil, voici donc trois conseils efficaces. Des conseils accessibles à tous qui vont changer notre rapport au repos. Ces conseils viennent d’experts en sophrologie. La sophrologie existe pour aider le corps et l’esprit, de manière naturelle, à se libérer des agressions du quotidien.

Trouver le sommeil commence par se mettre dans de bonnes conditions. LDPeople vous suggère de vous débarrasser de toutes les sources de lumières de votre chambre. Fermez les volets, tirez les rideaux, cachez les sources lumineuses électriques telles que les horloges digitales ou autres chargeurs clignotants. Le noir total aidera votre esprit à se reposer. Dans la même veine, il n’est pas conseillé d’aller se coucher avec son téléphone portable. Ce dernier restera hors de la chambre de préférence. Sinon, veillez à le laisser de côté et en mode silence, au moins 20 minutes avant d’aller vous mettre au lit. En effet, il a été prouvé que les écrans ont un impact négatif sur le sommeil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par aude laroche (@aude.laroche)

S’entraîner à se détendre est tout un art

Mais bien dormir ne se travaille pas qu’au moment d’aller se coucher. Dès le réveil, vous devez prendre soin de vous pour ne pas accumuler les tensions. Dans la journée comme au moment du couché, il existe donc des exercices efficaces pour supprimer les angoisses. La clé est bien d’être le plus détendu possible pour bénéficier d’un sommeil réparateur.

Au réveil, LDPeople vous invite à bien respirer et à vous étirer. Puis dans la journée, effectuez des exercices de respiration. Assurez-vous également d’être confortablement installé. Dans vos vêtements mais aussi à votre bureau par exemple, pour ne pas ajouter des tensions inutiles. Se lever toutes les heures et tendre ses bras vers le ciel peut aider à ne pas accumuler les tensions dans le dos et dans le cou notamment.

Au coucher, essayez de ne pas vous forcer à dormir. Vous répéter qu’il est l’heure de dormir, que vous allez manquer de sommeil ne fera qu’empirer la situation. Chassez donc de votre esprit toutes les idées négatives. Pour y parvenir, étirez-vous avant de vous allonger. Effectuez ensuite ce que la sophrologie appelle un balayage corporel. Des pieds à la tête, ressentez ce qu’il se passe dans chacun de vos muscles. Le tout en respirant calmement. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Bloquer sa respiration quelques secondes après l’inspiration permet également de relâcher les tensions.

Enfin, vous pouvez aussi vous imaginer dans votre lieu refuge. Un endroit ressourçant dans lequel vous allez faire entrer en jeu tous vos sens. L’odeur de la forêt, de la mer ou de la montagne par exemple. Un lieu dans lequel vous allez pouvoir vous endormir grâce à une image mentale apaisante.